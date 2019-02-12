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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Öyle bir şey icat ettik ki teröristlerin bir adım atması, kafalarını bir daha bir yerden bir yere çıkarabilmesi mümkün değil. Havalar biraz daha düzelsin bak insansız hava araçlarımızla onlara ne numaralar çekeceğiz." dedi.
Soylu, Ankara'nın Akyurt ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.
Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada,Türkiye'nin ve Türk milletinin zor yolun yolcuları olduğunu dile getirdi. Bu yolda fırsatların, kaynakların, güzelliklerin çok ancak engellerin de fazla olduğunu söyleyen Soylu, bunun, Türkiye'nin kıskananının ve taliplisinin fazlalığından kaynaklandığını ifade etti.
Ülkeyi ve kardeşliği korumak için büyük mücadele içerisinde bulunduklarını ifade eden Soylu, Gezi olaylarının nedeninin 8 ağaç değil, o dönem açıklanan 100 milyar dolarlık yatırım paketi olduğunu kaydetti.
"PKK İLE FETÖ İLE KOL KOLA YÜRÜYEN BİR İTTİFAK"
Cumhur İttifakı'nın karşısındaki ittifakı "şer ittifakı" olarak nitelendirdiğini aktaran Soylu, şöyle devam etti:
"PKK ile FETÖ ile kol kola yürüyen, hatta onların kılavuzluğunda yürüyen bir ittifak. PKK ile kol kola yürümekten rahatsız olmayanlar buyursunlar bu ittifakta yer alsınlar. Ama biz rahatsız oluruz arkadaş. Ben, askerime, polisime, gencecik öğretmenime, korucuma kurşun sıkan adamla aynı safta olmaktan rahatsız olurum. Ben onunla yol yürümekten rahatsız olurum. Terörist cenazesine giden adamdan, DHKP-C'lileri hapiste ziyarete giden, onların gönlünü yapan, moral veren partiden de vekilinden, PKK'lının sırtını sıvazlayandan da rahatsız olurum. 15 Temmuz'a 'tiyatro' diyen adamlarla kol kola yürümekten ben rahatsız olurum. Yenildiği her seçimde devlete de millete de iftira atan adamlardan ben rahatsız olurum. 'Biz sırtımızı PKK'ya, YPG'ye yaslıyoruz' diyen bir partiyle yol yürümekten, onların adamlarıyla yan yana olmaktan da rahatsız olurum, rahatsız olurum, rahatsız olurum. Vatanını teröristlerden temizlemek için canını ortaya koyan askerime, jandarmama, polisime, korucuma Mecliste 'işgalci' diyen, 'işgal askeri' diyen adamlarla yol yürümekten, ben rahatsız olurum."
Soylu, Millet İttifakı'na destek verenlere "Siz rahatsız olmuyor musunuz?" diye seslendi.
"İHA'LARLA ONLARA NE NUMARALAR ÇEKECEĞİZ"
Teröristlerin hareket edemez duruma geldiğini vurgulayan Soylu, "Öyle bir şey icat ettik ki teröristlerin bir adım atması, kafalarını bir daha bir yerden bir yere çıkarabilmesi mümkün değil. Havalar biraz daha düzelsin bak insansız hava araçlarımızla onlara ne numaralar çekeceğiz." dedi.
Bakan Soylu, bugüne kadar yaşanılan sıkıntıların bundan sonraki nesiller tarafından yaşanmaması için çalıştıklarını kaydetti.
Suriyelilerin Türkiye'de bulunmasını eleştirenlere tepki gösteren Soylu, "Biz nasıl kurtulduk 15 Temmuz'dan? Ne zannediyoruz, kendi irademizle, kararımızla, gücümüzle mi? Bilmediğimiz yerlere su götüren, orada fukara çocuklara 'Alın bu suyla beraber yaşamınızı devam ettirin' diyen, Filistin'deki insanlara 'Sizin direnişin yanında biz varız' diyen, Suriye'de tecavüze uğrayan kadınlara 'Gelin burası sizin yuvanız' diyen bu milletin kalbine Cenab-ı Allah feraset verdi, dirayet verdi, kuvvet, güç verdi de 15 Temmuz'u öyle defettik." ifadelerini kullandı.
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