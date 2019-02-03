İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tarihimizde ilk defa 300 yıldır yükselen bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Bizim boynumuzu eğmek istediler, belimizi bükmek istediler, dizimizi kırmak istediler. Yaklaşık son 5-6 yılda 6 seçimle bunların hepsine meydan okumaya çalıştık." dedi.

AA'nın haberine göre Soylu, Ankara'nın Sincan ilçesinde bir düğün salonunda şehit yakınları ve gazilerle buluştu. Ardından Andiçen Camisi'nde vatandaşlarla sohbet eden Soylu, Vatan Caddesi'ndeki esnafla bir araya geldi.

Bir simitçinin tezgahındaki simitleri satın alarak vatandaşa dağıtan Soylu, esnafın sorunlarını dinledi, çocuklara da oyuncak verdi.

Daha sonra Güngörmüşler Konağına geçen Soylu, burada yaptığı konuşmada, "Eğer bugün ayaktaysak, dünyaya sözümüzü söyleyebiliyorsak, aşağıdaki coğrafyamızda oyun oynayanlara Irak'ta, Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurup, bizi oradan sınırlandırmaya çalışanlara, Afrin'de başka bir oyunu tezgahı bir şekilde başlatmak isteyenlere karşı bugün bir taraftan Fırat Kalkanı Harekatı bir taraftan Zeytin Dalı Harekatı ile ülkemizin üzerinde oyun oynattırmayız diyebilecek cesarete sahipsek, bunun sahibi sizsiniz." diye konuştu.

Türkiye'yi zor günlerden çekip çıkaran gücün vatandaşın iradesi olduğunu dile getiren Soylu, "Menderes'i idam ettiler, idam edenleri oyla yendiniz. 1980 darbesini yapanları oyla yendiniz. 28 Şubat'ta Tayyip Erdoğan'ı yasakladılar, yasaklayanları oyunuzla yendiniz. Silahla, şiddetle, baskıyla yenmediniz. Hür iradenizle beraber yendiniz." dedi.

"BİRİLERİ ELİNİ OVUŞTURUYOR"

Malazgirt Mahallesi'ndeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına da katılan ve burada toplanan vatandaşlara hitap eden Soylu, "31 Mart'ta yapılacak seçimlere hazır mısınız?" diye sordu.

Vatandaşlardan "Evet" yanıtını alan Soylu, "Biz hazır olmazsak, birileri elini ovuşturuyor. Okyanus ötesinden birileri elini ovuşturuyor, FETÖ'cüler elini ovuşturuyor, PKK'cılar elini ovuşturuyor. Eğer biz hazır olmazsak 31 Mart'ta Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'nin geleceğine 4,5 yıl yolun açık demezsek, birilerinin yüzünü güldüreceğinizi bilmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Çok zorluklar ve sıkıntılar çekildiğini, Türkiye'nin önünün kesilmek istendiğine dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Tarihimizde ilk defa 300 yıldır yükselen bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Bizim boynumuzu eğmek istediler, belimizi bükmek istediler, dizimizi kırmak istediler. Yaklaşık son 5-6 yılda 6 seçimle bunların hepsine meydan okumaya çalıştık. İktidarın bir gücü var, o da milletin reyidir, iradesi ve desteğidir. "

"GECELERİ KİMSEYE AMAN VERMECEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mahalle bekçileriyle ilgili kendisine "Süleyman; ben gece bekçinin düdüğünü duyacağım." dediğini hatırlatan Soylu, bu konuyu önemsediklerini ve Ankara'da bin 50 bekçi kadrosu daha verileceğini aktardı.

Ankara'da bekçi sayısını 2 binin üzerine çıkaracaklarına işaret eden Süleyman Soylu, "Geceleri de kimseye aman vermeceyeceğiz. Geceleri bazen 32 bazen 33 hırsızlık yapılıyordu. Şimdi kaç hırsızlık yapılıyor biliyor musunuz? 9 hırsızlık. Siz merak etmeyin, hırsızların da uyuşturucu satıcılarının da hakkından gelip, huzurumuzu da çocuklarımızı da Ankara ile yarına güçlü bir şekilde götüreceğiz inşallah." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Soylu, ülkenin dağlarında 1990 ile 2000 yılları arasında 15 bin teröristin olduğunu, bugün sayının 700'e kadar gerilediğini vurgulayarak, "Kışın bu saatinde karın 4, 5 metre olduğu yerde bile kahramanlarımız bugün onları fare kovalar gibi kovalıyor, inlerine doğru kovalıyorlar. Onun için bizim boynumuzu 31 Mart gecesi Kandil'in önünde eğdirmeyin olur mu?" dedi.

Konuşmanın ardından seçim irtibat bürosunun açılışı yapıldı.