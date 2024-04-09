İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü mesajı

Kahraman polislerin 179 yıldır halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için terör örgütleriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle ve tüm suç odaklarıyla canla başla mücadele ettiğini, etmeye de devam edeceğini vurgulayan Yerlikaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Türk polisi güçlüdür, güvenilirdir, özverilidir, korkusuzdur, cesurdur ve vicdanı olmayanların karşısındadır. 179 yılda şanlı Türk Polis Teşkilatımızda görev yapan ve artık ebediyete irtihal eden emniyet güçlerimize, kahraman şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Fedakar gazilerimize de afiyetler diliyorum. 10 Nisan Polis Haftası kutlu olsun."