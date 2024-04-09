Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü mesajı

        İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü mesajı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatının 179uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, 10 Nisan 1845 tarihinde kurulan Türk Polis Teşkilatının dev bir çınar gibi olduğunu ve gölgesinin dahi huzur verdiğini ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 21:17 Güncelleme: 09.04.2024 - 21:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yerlikaya'dan Polis Haftası paylaşımı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kahraman polislerin 179 yıldır halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için terör örgütleriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle ve tüm suç odaklarıyla canla başla mücadele ettiğini, etmeye de devam edeceğini vurgulayan Yerlikaya, şu değerlendirmede bulundu:

        "Türk polisi güçlüdür, güvenilirdir, özverilidir, korkusuzdur, cesurdur ve vicdanı olmayanların karşısındadır. 179 yılda şanlı Türk Polis Teşkilatımızda görev yapan ve artık ebediyete irtihal eden emniyet güçlerimize, kahraman şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Fedakar gazilerimize de afiyetler diliyorum. 10 Nisan Polis Haftası kutlu olsun."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ali Yerlikaya
        #polis haftası
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği
        Çay bahçesinde 'kesik baş' dehşeti
        Çay bahçesinde 'kesik baş' dehşeti
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
        Higgs Bozonu'na adını veren fizikçi öldü
        Higgs Bozonu'na adını veren fizikçi öldü
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi
        Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Hamile kardeşini öldürdü! Kuzeni caniye yardım etti
        Hamile kardeşini öldürdü! Kuzeni caniye yardım etti
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Nüfusun 6 katı oldular! Belediye başkanından çağrı...
        Nüfusun 6 katı oldular! Belediye başkanından çağrı...
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!