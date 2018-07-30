İçişleri Bakanlığı'ndan, son bir haftada düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 36 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE (23-30 TEMMUZ 2018);

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.994 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 351 Terör (PKK/KCK 119, SOL 4, DEAŞ 19, FETÖ/PDY 209), 3.315 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 60 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 3.726 kişi gözaltına alınmıştır.



SON 1 HAFTADA YURT İÇİNDE ARALARINDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TERÖR ARANANLAR LİSTESİ GRİ KATEGORİDE ARANAN ARAM CİVAN (K) OSMAN GÜLEN’İN DE BULUNDUĞU TOPLAM 36 (18 ÖLÜ, 6 SAĞ, 12 TESLİM) TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR.



23 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ – 3 TERÖRİST ÖLÜ

DİYARBAKIR/LİCE – 1 (ÖLÜ)

HAKKARİ/ŞEMDİNLİ– 2 (ÖLÜ)



24 TEMMUZ SALI GÜNÜ – 1 TERÖRİST TESLİM

ŞIRNAK/SİLOPİ – 1 (TESLİM)



25 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNÜ – 15 TERÖRİST (9 ÖLÜ, 2 SAĞ, 4 TESLİM)

BİTLİS – 2 (SAĞ)

ŞIRNAK/SİLOPİ – 4 (TESLİM)

MARDİN/NUSAYBİN – 3 (ÖLÜ)

DİYARBAKIR/KULP – 2 (ÖLÜ)

HAKKARİ/YÜKSEKOVA – 4 (ÖLÜ)



26 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNÜ – 4 TERÖRİST (2 ÖLÜ, 2 TESLİM)

AĞRI/DOĞUBAYAZIT – 1 (TESLİM)

AĞRI/DOĞUBAYAZIT – 2 (ÖLÜ)

BİNGÖL/YAYLADERE – 1 (TESLİM)



27 TEMMUZ CUMA GÜNÜ – 2 TERÖRİST (1 SAĞ, 1 TESLİM)

HAKKARİ/MERKEZ – 1 (TESLİM)

MERSİN/AKDENİZ – 1 (SAĞ)



28 TEMMUZ CUMARTESİ GÜNÜ – 4 TERÖRİST ÖLÜ

DİYARBAKIR/LİCE – 2 (ÖLÜ)

ŞIRNAK/MERKEZ – 2 (ÖLÜ)



29 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ – 7 TERÖRİST (3 SAĞ, 4 TESLİM)

ŞIRNAK/SİLOPİ – 3 (TESLİM)

ŞIRNAK/SİLOPİ – 1 (TESLİM)

DİYARBAKIR – 3 (SAĞ)



Yapılan Operasyonlar Neticesinde;

• 2 ilde (Şırnak-2, Bingöl-2) 4 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.

• 22’si ağır ve uzun namlulu (4 M-16, 18 Kalaşnikov/Piyade Tüfeği) toplam 25 silah,

• 14 adet El Bombası,

• 909 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş,

• 320 kg patlayıcı madde,

• 13 adet El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir.





UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.518 OPERASYONDA;



• 1.045 kg Esrar,

• 129 kg Eroin,

• 0,5 kg Kokain,

• 23 kg Afyon,

• 47 kg Sentetik Kannabinoid,

• 1 kg Metamfetamin,

• 27.005 adet Ectasy,

• 78.363 adet Captagon,

• 1.660 adet Sentetik ecza,

• 2.189.199 Kök Kenevir bitkisi ele geçirilmiştir.

Ayrıca;

• 376.275 paket Kaçak Sigara,

• 60.523 litre Kaçak Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 3. 315 kişi gözaltına alınmıştır.





SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR;



​Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 354 şüpheli gözaltına alınmıştır. 76 kg esrar, 0,1 kg eroin, 7,5 kg sentetik kannabinoid, 1 kg metamfetamin, 1.969 adet ectasy, 27 adet captagon, 822 adet sentetik ecza, 14.270 kök kenevir ve 21 adet tabanca/tüfek ele geçirilmiştir.



ASAYİŞ UYGULAMALARI;



​Asayiş̧, uyuşturucu, terör ve diğer olayların engellenmesi ile çalıntı olarak aranan, ruhsatsız/plakasız kullanılan motosikletlerin yakalanması amacıyla 27 Temmuz 2018 Cuma günü, ülke genelinde eş zamanlı olarak 28.265 personelin katılımıyla “Son Sürat-3” uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada;

• Kontrol edilen 56.852 motosikletten 295’i çalıntı ve aranma kaydı nedeniyle yakalanmış, 3.249’u ruhsatsız ve plakasızlıktan dolayı trafikten men edilmiş,

• Sorgulanan 180.283 şahıstan 415’i aranma kaydı nedeniyle yakalanmış, 149’u hakkında adli işlem uygulanmıştır.



SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 328 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 256 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE;



​572’si denizlerde olmak üzere toplam 4.927 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 60 organizatör gözaltına alınmıştır.

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