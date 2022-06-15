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İçişleri Bakanlığı 5 bin 546 personel alıyor! İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve sayfası

İçişleri Bakanlığı tarafından birçok alanda toplamda 5 bin 546 personel alımına gidiyor. Peki İçişleri Bakanlığı personel alımı KPSS puanıyla mı yapılacak? İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak? İşte İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve başvuru sayfası...

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    İçişleri Bakanlığı 5 bin 546 personel alıyor! İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve sayfası

    İçişleri Bakanlığı tarafından 5 bin 546 personel alımı yapılacak. Çeşitli görevler için yapılacak alımlarda detaylar belli oldu.   

    HANGİ ALANLARDA KAÇ PERSONEL ALINACAK?

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığının merkez teşkilatına kağıt restoratörü, arşiv uzmanı, avukat, psikolog, sosyal çalışmacı, programcı, harita teknikeri, grafiker, bilgisayar mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, yazılım mühendisi, endüstri mühendisi, inşaat mühendisi, harita mühendisi, şehir plancısı, İngilizce mütercim tercüman, lisans ve ön lisans mezunu büro ve destek personelinden oluşan 243 sözleşmeli çalışan alacak.

    Bakanlığın taşra teşkilatına ise avukat, arşiv uzmanı, sosyal çalışmacı, bilgisayar mühendisi, programcı, elektrik-elektronik teknikeri, lisans ve ön lisans mezunu büro ve destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi (silahlı) ile şoför ve temizlik görevlisinden oluşan 3 bin 303 sözleşmeli personel alımı yapılacak.                                                                                                                                                                                    
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    İçişleri Bakanlığı 5 bin 546 personel alıyor! İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve sayfası

    BAŞVURULAR NE ZAMAN? 

    Başvurular, 17-21 Haziran tarihleri arasında "www.icisleri.gov.tr" internet adresinin "Duyurular" bölümünde
    yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.
  • 03
    İçişleri Bakanlığı 5 bin 546 personel alıyor! İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve sayfası

    NASIL BAŞVURU YAPILIR? KPSS HANGİ PUAN TÜRÜ İSTENİYOR?

    Başvurularda ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 5 katı aday değerlendirilmeye alınacak.

    Adaylar sınav sürecine ait durum bilgilerini (5 katı aday arasına girip giremediği, başvurusunun kabul edilip edilmediği, sözlü sınav yeri, tarihi, saati bilgilerini, sözlü sınava katılım durum bilgisini, sözlü sınav puanını, asıl ve yedek bilgisini) e-Devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden takip edebilecek.

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