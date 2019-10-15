İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Son 3 günde PKK /KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda 36 ilde 63 operasyonda, 245 şahıs gözaltına alındı. Terör örgütü DEAŞ’a yönelik son 3 günde yürütülen operasyonlarda ise, 25 ilde 44 operasyonda, 146 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlar devam ediyor.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
YORUMLAR