İçişleri Bakanlığı Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı

AA

Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Bakanlığın ocak ayındaki en yoğun gündem konularından birinin yine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olduğunu belirten Çataklı, bu alandaki denetimlerin hassasiyetle sürdüğünü ifade etti.

Salgına karşı alınan tedbirler dolayısıyla vatandaşların bazı maddi ve manevi zorluklar yaşadığının farkında olduklarını kaydeden Çataklı, bu tedbirler sayesinde olumlu sonuçlar alındığına ve küresel ölçekte başarı yakalandığına işaret etti.

- Boğaziçi Üniversitesi protestoları

Boğaziçi Üniversitesine rektör atamasının ardından gerçekleşen olaylara değinen Çataklı, söz konusu olaylarla ilgili birçok yalanın ortaya atıldığına dikkati çekti.

Kendilerinin kamu düzenini sağlamakla sorumlu olduğunu ve bu konuda taviz veremeyeceklerini bildiren Çataklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"4 Ocak 2021'den bu yana 38 ilimizde toplam 528 kişi yakalanmış, gözaltına alınmıştır. Bunlardan 2'si tutuklanmış, 108'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 390'ı serbest bırakılmıştır. Halen İstanbul'da 28 kişinin işlemleri emniyet müdürlüğümüzde devam etmektedir. İstanbul'da 4 Ocak'ta gözaltına alınan 45 kişiden 22'sinin başta MLKP, TKP/Kıvılcım, Dev-Par olmak üzere terör örgütleriyle irtibatlı, iltisaklı oldukları tespit edilmiştir. Yine İstanbul'da 1 Şubat'ta gözaltına alınan 159 kişinin 79'unun başta DHKP/C, PKK/KCK, FETÖ/PDY, MLKP olmak üzere terör örgütleriyle irtibatlı, iltisaklı oldukları tespit edilmiştir. 2 Şubat'ta yine İstanbul'da gözaltına alınan 105 kişiden 52'sinin başta MLKP, PKK/KCK, DHKP/C, TKEP-L olmak üzere terör örgütleriyle irtibatlı, iltisaklı oldukları tespit edilmiştir.

Diğer illerimize baktığımızda da 2 Şubat'ta Ankara'da gözaltına alınan 83 kişiden 28'inin başta DHKP/C, PKK/KCK olmak üzere terör örgütleriyle irtibatlı, iltisaklı oldukları tespit edilmiştir. Yine 3 Şubat'ta İzmir'de gözaltına alınan 51 kişiden 39'unun başta DHKP/C, PKK/KCK olmak üzere terör örgütleriyle irtibatlı oldukları tespit edilmiştir."

Çataklı, Boğaziçi Üniversitesinin ülkenin en güzide eğitim kurumlarından biri olduğunu belirterek "Orada huzursuzluk çıkarmak isteyen terör örgütlerinin, marjinal yapıların kışkırtmalarına asla müsaade etmeyiz. Vatandaşlarımız hiç merak etmesin, bu grupların tüm çabalarına karşı teyakkuzdayız ve bu çabaları boşa çıkarıyoruz. Bunu da başarıyoruz. Hiç kimseye devletimizin gücünü sınamayı tavsiye etmiyoruz. Bu sözümüz herkese." diye konuştu.

- Doğal afetler

Çataklı, geçen ay ve bu ayın ilk günlerinde ülkenin değişik yerlerinde meydana gelen ancak herhangi bir hasara yol açmayan depremlerin ikaz mahiyetinde olduğunu ifade ederek, vatandaşlardan panik yapmadan ama ertelemeden, gecikmeden, depreme dair tedbirleri almalarını istedi.

Çataklı, yaşanan deprem hareketliliği, bilimsel veriler, konunun uzmanlarının yaptığı analizlerin, hasar verecek boyuttaki depremlerle fazla uzak olmayan bir zamanda yüz yüze gelme ihtimalinin yüksek olduğuna işaret ettiğini bildirdi.

İzmir'de 3 gün önce sel afetinin meydana geldiğini anımsatan Çataklı, şu ana kadar 2 bin 699 ihbar alındığını ve tamamına müdahale edildiğini anlattı.

Çataklı, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 67 bin dönüm tarım alanı bu hadiseden olumsuz etkilenmiş, ilk etaptaki tespitlerimize göre 100 adet arılı kovan, 113 adet büyük ve küçükbaş hayvan telef olmuştur. Halen 3 bin 403 personel ve 1047 araçla, iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Ulaşan ihbarlar ve saha taramaları neticesinde Menderes ilçesi Yeniköy, Dereköy, Çatalca, Küner, Altıntepe, Konak Güzelyalı, Alsancak, Karabağlar Basın Sitesi, Karşıyaka Bostanlı, Gaziemir Sevgi, Bayraklı Mansuroğlu mahallelerinde 10 ekip, 20 teknik personel tarafından 51 binada hasar tespit çalışması yapılmış, bunlardan 5'inin ağır hasarlı, 4'ünün az hasarlı ve 42'sinin ise hasarsız olduğu tespit edilmiştir. İzmir Defterdarlığımız tarafından dün akşam itibarıyla 255 konut, 134 iş yeri ve 4 araç olmak üzere 393 zarar tespiti yapılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde 2 milyon 198 bin 160 lira zarar tespit edilmiştir. Ama bu çalışmaların halen devam ettiğini de özellikle ifade etmek istiyorum."

- Terör operasyonları

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında, geçen ay kırsal alanda 7 bin 828, şehirlerde ise 1426 operasyon yapıldığını belirten Çataklı, "Bu operasyonlarda, aralarında İçişleri Bakanlığı terör aranlar listesinde turuncu kategoride aranan bir kişi ile gri kategoriden aranan 2 teröristin de bulunduğu toplam 73 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 46'sı PKK/KCK, 26'sı DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca 2020'de etkisiz hale getirilenlerden bir kişinin DNA kimlik tespiti tamamlanmış olup kırmızı kategoride aranan sözde Amanoslar saha sorumlusu olduğu anlaşılmış ve 2020 yılı bilançosuna eklenmiştir." bilgisini verdi.

Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 698 şüphelinin gözaltına alındığını ve bunlardan 405'inin tutuklandığını kaydeden Çataklı, ocak ayındaki terör operasyonlarında 232 sığınak, barınak ve mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini, 47 silah, 27 mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP),59 el bombası, 463 kilogram patlayıcı madde ve 11 bin 290 adet muhtelif mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Çataklı, 11 Ocak'ta başlatılan Eren Operasyonlarının 6 ayrı bölgede devam ettiğini belirterek operasyonlarda şu ana kadar 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 41 iş birlikçinin yakalandığını, 153 mağara ve sığınağın imha edildiğini, 12 silah, 12 EYP, 4 el bombası, 18 kilogram patlayıcı ile 1279 mühimmatın ele geçirildiğini söyledi.

- Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele

Uyuşturucuyla mücadeleye değinen Çataklı, ihbar uygulaması olan Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonunu (UYUMA) bugüne kadar 195 bin 800 kişinin indirdiğini ve bu uygulama üzerinden 4 bin 500 ihbar geldiğini belirtti.

Çataklı, geçen ay düzenlenen 18 bin 99 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 bin 698 kişiden 1490'ının tutuklandığını, 3 ton 392 kilogram esrar, 242 kilogram skunk, 1 ton 189 kilogram eroin, 51 kilogram kokain, 122 kilogram bonzai, 265 kilogram metamfetamin, 54 bin ectasy hap, 463 bin captagon hap, 247 bin sentetik ecza ve 926 bin kök kenevir ele geçirildiğini bildirdi.

Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları hakkında konuşan Çataklı, bu alanda geçen ay düzenlenen 1885 operasyonda 3 bin 90 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 38'inin tutuklandığını ve 270 bin litre kaçak akaryakıt, 113 bin litre kaçak içki, 378 bin paket kaçak sigara ele geçirildiğini ifade etti.

- Ocak ayında 22 kadın katledildi

Çataklı, ocak ayında kadına karşı şiddet olaylarında 22 kadının hayatını kaybettiğini söyledi.

Sadece kadınların kullanabildiği ve 24 Mart 2018'de hayata geçirilen Kadın Destek (KADES) uygulamasını bugüne kadar 1 milyon 461 bin kişinin indirdiğini belirten Çataklı, uygulamadan bugüne kadar 81 bin 100 ihbar alındığını ve bunların tamamına gidildiğini kaydetti.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) kurulan izleme merkeziyle 25 Ocak itibarıyla 81 ilde 1000 kapasiteli elektronik kelepçe uygulamasına başlandığını ifade eden Çataklı, bu sayede riskli durumlara daha hızlı ve etkin müdahale etme imkanı elde edildiğini söyledi.

- Salgın denetimleri

Kovid-19 salgını denetimlerine ilişkin bilgi veren Çataklı, "Salgın ile mücadele kapsamında, bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 39 milyon 47 bin 862 denetim gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 428 bin 669 ihbar ve şikayet üzerine kontroller yapılmıştır." dedi.

Siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında geçen ay 10 bin 771 sosyal medya hesabının incelendiğini ifade eden Çataklı, 4 bin 441 kişi hakkında yasal işlem tesis edildiğini, gözaltına alınan 133 kişiden 4'ünün tutuklandığını açıkladı.

Çataklı, ocak ayında 305'i denizlerde olmak üzere 6 bin 959 düzensiz göçmenin yakalandığını, 450 organizatörün gözaltına alındığını, ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 424 bin 603, Türkiye'de kayıt altına alınan Suriyeli sayısının ise 3 milyon 647 bin 552 kişi olduğunu söyledi.

Trafik kazalarına değinen Çataklı, geçen yılın ocak ayında 11 bin 881 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldiğini, bu yılın ilk ayında ise bu sayının, yüzde 25 azalışla 8 bin 923 olarak kayıtlara geçtiğini kaydetti.

Çataklı, olay yerinde hayatını kaybeden yaya sayısının da geçen yılın ocak ayına göre bu yılın aynı ayında yüzde 38 azalarak 26'dan 16'ya gerilediğini bildirdi.

- Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açıklamaları

Çataklı, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, bir televizyon kanalında yaptığı FETÖ ve 15 Temmuz ile ilgili açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Çataklı, şunları söyledi:

"Esasen bu konu, cevap vermeye değecek bir konu bile değil bizce. Ancak şunu ifade edelim, bakanımız 15 Temmuz'un hemen akabinde, yani 16 Temmuz günü bu hain darbe girişiminin arkasında kimlerin olduğunu açık bir şekilde ifade etmişti. O günden bugüne kadar da bu açıklamalarını sürdürdü. Son televizyon programındaki açıklamasının, başı sonu kırpılarak FETÖ'cüler tarafından özellikle yurt dışında bir algı operasyonunun parçası olarak kullanıldığını görüyoruz. Esasen bu tam bir zavallılık örneği. Ancak içeride de bir kısım muhalifin, FETÖ'nün başını ve sonunu kırparak oluşturduğu algı operasyonunu içeride kullandıklarını görüyoruz. Buna söylenebilecek tek bir şey var, bu tam bir siyasi ahlaksızlık."