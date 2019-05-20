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YORUM KURALLARINI OKUDUM

İçişleri Bakanlığı basın-yayın organlarında yer alan silah ruhsatlarıyla ilgili haberlere açıklama getirdi

İçişleri Bakanlığı bazı milletvekillerinin silah ruhsatlarıyla ilgili kamuoyuna yapmış olduğu açıklamaların gerçeği yansıtmadığı belirtti

İçişleri Bakanlığı

Silah ruhsatlarıyla ilgili bazı millletvekillerinin gerçek dışı beyanlar yaptığını belirten İçişleri Bakanlığı, sözkonusu açıklamaların gerçeği yansıtmaktan uzak olduğunu bildirdi. 

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bakanlığımız ile ilgili konularda yanıtlanmak üzere milletvekillerince Türkiye Büyük Millet Meclis’i Başkanlığına sunulan yazılı soru önergelerine Bakanlığımızca cevaplar verilmektedir. Birçok milletvekilince bu cevaplar basına doğru servis edilirken, bazı milletvekillerince ise kimi zaman çarpıtılarak, kimi zaman anlamından kopartılarak kimi zaman da tahrif edilerek kamuoyunda yanlış anlaşılmalara mahal verecek şekilde basın ile paylaşılmaktadır.

"GERÇEK DIŞI BİLGİLERE YER VERİLMİŞTİR"

Geçtiğimiz günlerde Bakanımız Sn. Süleyman Soylu’nun, CHP Niğde Milletvekili Sn. Ömer Fethi Gürer’in Silah Ruhsatlarıyla ilgili Soru Önergesi’ne verdiği cevaba istinaden, 13.05.2019 tarihinde bazı basın yayın organlarında,”2018 yılında 273.447 silah ruhsatı düzenlediğine” dair gerçek dışı bilgilere yer verilmiştir.
 
Oysa ki Bakanlığımızın soru önergesine verdiği cevap çok açık ve netti. Verilen cevapta “Güvenlik görevlileri dışındaki kişilere 2018 Kasım itibariyle 273.447 silah ruhsatı düzenlenmiştir.” ifadesi yer almıştır. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere 273.447 silah ruhsatı rakamı sadece geçen yılın rakamı olmayıp, daha önceki yılları da kapsayan toplam (kümülatif) silah ruhsatlarını içermektedir.  

"KAMUOYUNA ÇARPTIRILARAK SERVİS EDİLDİ"

Yine bugün bazı basın yayın kuruluşlarında Bakanlığımızın CHP İstanbul Milletvekili Sn. Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun ‘2015- 2018 döneminde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün silah alımına ilişkin hangi firmaya ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin soru önergesine’ verdiği cevap da kamuoyuna çarptırılarak servis edilmiştir.  
 
Basına verilen bilgilerde “Değişik firmalardan alınan silahların toplam maliyetinin 3 milyar 469 milyon 320 bin TL ödendiğine” dair gerçekle alakası olmayan, tamamen abartılı maliyet rakamı yer almıştır.  Oysa ki söz konusu soru önergesine verilen cevap incelendiğinde “Üç farklı firmadan alınan silahların toplam maliyetinin 34 milyon 693 bin 200 TL” olduğu açıkça görülmektedir. Gerçek maliyetin 100 katı olan 3 milyar 469 milyon 320 bin TL rakamını basın ile paylaşmak,  bilginin nasıl çarpıtılarak manipüle edildiğinin açık bir kanıtıdır.
 
Bakanlığımız yürüttüğü çalışmalar ile ilgili her zaman şeffaflıktan yana olmuş, hiçbir zaman kamuoyundan bu tür bilgileri gizlememiştir. Ancak kasıtlı bir şekilde son zamanlarda sıkça tekrarlanan, sorumluluk ve ciddiyetten uzak bu davranış biçimlerini kamuoyuyla paylaşmayı bir görev biliyor saygılarımızı sunuyoruz.

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