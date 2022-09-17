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İçişleri Bakanlığı, Bursa'da düzenlenen bombalı saldırının faillerinin yakalandığını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, 20 Nisan'da Bursa'da cezaevi servis araçlarına düzenlenen bombalı saldırının faillerinin İzmir'in Dikili ilçesinde yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Bursa'da düzenlenen bombalı saldırının faillerinin yakalandığını açıkladı
İçişleri: Bursa saldırısının failleri yakalandı
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HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı 20 Nisan'da Bursa'da düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Bursa'da 20 Nisan 2022 tarihinde cezaevi servis aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıların failleri olan MLKP FESK hücresi 2 kadın, 1 erkek örgüt mensupları Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir illerinde sürdürülen çalışmalarda 17 Eylül 2022 saat 19.30 sıralarında İzmir Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonla Dikili'de yakalanmıştır.

Şehit İnfaz ve Ceza Koruma Memuru Cengiz YİĞİT’in kanı yerde kalmamıştır."

Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik bombalı saldırı düzenlenmiş, ceza infaz koruma memuru Cengiz Yiğit hayatını kaybederken, 4 personel de yaralanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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