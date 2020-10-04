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İçişleri Bakanlığı ekipleri hayvan hakları ihlalleri için sahada

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde çevre ve hayvanlara karşı işlenen suçlara müdahale için oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinde 1.706 personel görev yapıyor. Bu amirliklerce “HAYDİ” uygulaması üzerinden gelen şikayetlere anında müdahale ediliyor. Bugüne kadar 32 binden fazla kişinin indirdiği “HAYDİ” uygulaması sayesinde 1 bin 649 ihbara müdahale edildi

İçişleri Bakanlığı ekipleri hayvan hakları ihlalleri için sahada - Haberler
HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı, çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçlara daha hızlı müdahale edilebilmesi için 81 ilde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirlikleri oluşturdu. Bu amirliklerde görev alacak personel, gönüllük esasına göre özellikle üniversitelerin veterinerlik, veteriner teknisyenliği, hayvan bilimci vb. bölümlerinden mezun olanlar arasından seçildi. Bugün itibariyle Türkiye genelinde 1.706 personel bu birimlerde görev yapıyor. Ayrıca olaylara müdahale için kullanılacak olan araçlar da tasarlanarak illere gönderildi.

"HAYDİ"YE HAYVANSEVERLERDEN İLGİ

Ayrıca vatandaşların çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçları hızlı ihbar edebilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığınca HAYDİ mobil uygulaması hayata geçirilerek, Temmuz ayında hizmete alındı.

Vatandaşlar, Apple Store ve Play Store üzerinden cep telefonlarına indirdikleri uygulamaya T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini yazarak giriş yapabiliyor. Giriş yaptıktan sonra cep telefonuna gelen doğrulama kodunun girilmesiyle uygulama etkin hale getiriliyor.

BİN 649 ASILLI İHVARA MÜDAHALE EDİLDİ

28 Temmuz’da hizmete giren HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) uygulamasını bugüne kadar 32 bin 135 kişi cep telefonuna indirdi.1.649 ’u asıllı, 1.118’i asılsız olmak üzere 2.764 ihbara müdahale edildi, ilgililer hakkında gerekli adli ve idari işlemler yapıldı.

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