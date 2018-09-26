2 Eylül tarihinde gerçekleştirilen Kaymakamlık sınavı 100 sorudan oluştu. Sınava giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

KAYMAKAMLIK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi sitesinde bulunan takvime göre İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları 27 Eylül 2018 tarihinde yani yarın açıklanacak.

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınavı ÖSYM tarafından yapılan bir sınavdır. Sınav'ın sonuçları da ÖSYM'nin sonuç sayfasından duyurulacaktır. Yarın sonuçların açıklanacağı biliniyor ancak saat hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. ÖSYM AİS üzerinden sonuçlara ulaşılabilecek olup sisteme TC kimlik no ve ÖSYM şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

ÖSYM SONUÇ AÇIKLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sınavda uygulanan konular;

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin Sosyo - Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6)

Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12)

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