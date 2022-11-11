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İçişleri Bakanlığı'nca Ataşehir Belediyesi'nde soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'nca, Ataşehir Belediyesi'nde, 4483 Sayılı Yasa gereğince ön inceleme, 3628 Sayılı Kanun gereğince de soruşturma başlatıldı. Eski Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdür Vekili Servet Ön, İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı'nca Ataşehir Belediyesi'nde soruşturma başlatıldı
İçişleri Bakanlığı'nca Ataşehir Belediyesi'nde soruşturma başlatıldı
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AA

İçişleri Bakanlığı'nca Ataşehir Belediyesi'nde soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanlığı'nca, Ataşehir Belediyesi'nde, 4483 Sayılı Yasa gereğince ön inceleme, 3628 Sayılı Kanun gereğince de soruşturma başlatıldı.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

AA'da yer alan habere göre soruşturma nedeniyle eski Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdür Vekili Servet Ön, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca görevinden uzaklaştırıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ataşehir Belediyesi, dün yaptığı açıklamada, bir kurum çalışanının rüşvet aldığı anlara ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin, Teftiş Kurulu Müdürlüğünce inceleme-soruşturma başlatıldığını ve görevine son verildiğini açıklamıştı.

Belediyenin başvurusu üzerine, konu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca da çok yönlü soruşturma başlatılmıştı.

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