İçişleri Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Narkogüç, Kafes, Kahramanlar, Kalkan, Mercek, Sibergöz, Mengene, Çengel, Çember ve Kıskaç operasyonlarımızın değerlendirilmesi başta olmak üzere güvenlik, istihbarat ve koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik" paylaşımında bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ve ilgili birim yöneticilerimizin katılımıyla Narkogüç, Kafes, Kahramanlar, Kalkan, Mercek, Sibergöz, Mengene, Çengel, Çember ve Kıskaç Operasyonlarımızın değerlendirilmesi başta olmak üzere Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Terör ve iş birlikçileriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.

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Limanlarımızın güvenliği, ruhsatsız silahlar, yakalama kararı olanların adalete teslim edilmesi konularında da canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

Bu büyük mücadeleyi canlarını hiçe sayarak sürdüren, operasyonları gerçekleştiren kolluk güçlerimizin her birine aziz milletimiz adına teşekkür ediyorum."

Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ve ilgili birim yöneticilerimizin katılımıyla:

📌Narkogüç

📌Kafes

📌Kahramanlar

📌Kalkan

📌Mercek

📌Sibergöz

📌Mengene

📌Çengel

📌Çember ve

📌Kıskaç Operasyonlarımızın… pic.twitter.com/7bRWYNkIKl — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 14, 2023