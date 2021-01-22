Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemSON DAKİKA İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Üç gün boyunca...
ABONE OL

İçişleri Bakanlığı'ndan 46 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde önemli hatırlatmalar

Son dakika... İçişleri Bakanlığı yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 56 saat sürecek kısıtlama öncesi önemli hatırlatmaları içeren bir açıklama yaptı...

SON DAKİKA İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Üç gün boyunca...

Yeni tip koronavirüs (Covid19) mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili olarak bir açıklama yapan İçişleri Bakanlığı önemli hatırlatmalarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması bugün saat 21:00 de başlayıp Pazartesi sabah 05.00’de sonlanacaktır.

Bakanlığımızca daha önce çıkarılan Genelgelerle; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda;

TELEFONLA YA DA ONLİNE SİPARİŞLE GERÇEKLEŞECEK

• Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00’ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.

PAKET SERVİSİ FAALİYETLERİNE DEVAM EDEBİLECEKLER

• Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00’ye kadar paket servis+ gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu işyerleri Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

FIRIN VE SADECE EKMEK SATAN BAYİLERİ AÇIK OLACAK

• Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.

ÜÇ GÜN BOYUNCA 10.00-24.00 ARASINDA SİPARİŞ TESLİMİ

• Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.￼

VATANDAŞLAR BURALARA YÜRÜYEREK GİDEBİLECEKLERDİR

• Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.

BAKKAL, KASAP, MANAV, KURUYEMİŞÇİ VE PASTANELER

Bu açıklamalardan da görüleceği üzere sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle temel ihtiyaç malzemesi temini amacıyla fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmamaktadır.

VATANDAŞLAR SAAT 21.00'DEN ÖNCE EVDE OLACAK ŞEKİLDE

Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00’den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu bir kez daha istirham ediyoruz.

TEMİZLİK, MASKE, MESAFE İLE HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mr.DOLANDIRICI| Son dakika: 'yüzbaşı Michael Butler'a dikkat
GÜNDEMMr. Dolandırıcı
Bahçeli: Erken seçim dayatması Türkiye'nin kaosa sürüklenme amacının gizemli bir kılıfıdır
GÜNDEMBahçeli: Erken seçim gündemimizde yok
Yasaklar ne zaman, saat kaçta başlıyor? Hafta sonu Sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta, ne zaman bitiyor??
GÜNDEMKısıtlamalar ne zaman başlıyor?
Hakkari'de bazı bölgeler yıl sonuna kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
GÜNDEMYıl sonuna kadar geçerli olacak
Son dakika: Terör gazisini yerlerde sürüklediler! Haberler
GÜNDEMTerör gazisine komşu saldırısı!
SON DAKİKA HABERİ: 22 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün korona vaka ve vefat sayısı kaç?
GÜNDEMBakan Koca açıkladı, 85 yaş üzeri...
SON DAKİKA YOL DURUMU - İstanbul'da trafik kilitlendi - Haberler
GÜNDEMİstanbul'da trafik kilitlendi!
DYK kursları açılacak mı 2021? Destekleme ve Yetiştirme kursları (DYK) ne zaman başlayacak?
GÜNDEMDYK kursları açılacak mı 2021?
Son dakika haberi MSB duyurdu! Irak'ta 4 terörist etkisiz
GÜNDEMMSB duyurdu! Irak'ta 4 terörist etkisiz
Son dakika haberi Gezi Parkı davasında 9 sanığın beraat kararı bozuldu
GÜNDEMGezi Parkı davasında 9 sanığın beraat kararı bozuldu