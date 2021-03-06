İçişleri Bakanlığı: Şubat ayındaki iç güvenlik operasyonlarında 78 terörist etkisiz hale getirildi

AA

Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Toplantıyı Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasının hüznüyle gerçekleştirdiklerini belirten Çataklı, İçişleri Bakanlığı ailesi olarak, her biri ayrı bir kıymet olan 11 şehit için Allah'tan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetlerine, Milli Savunma Bakanlığına, kederli ailelere ve aziz Türk milletine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Çataklı, 1-7 Mart Deprem Haftası'nda kamuoyunun deprem farkındalığını artırmak amacıyla bir dizi etkinlik planladıklarını belirterek bu kapsamda yapılanları anlattı.

Afet Eğitim Yılı çerçevesinde söz konusu çalışmaların devam edeceğini kaydeden Çataklı, bütün bilimsel verilerin, Türkiye'nin ciddi bir deprem riskiyle karşı karşıya olduğunu gösterdiğini ve bu nedenle vatandaşlardan bu eğitim ve bilgilendirme faaliyetleriyle depreme karşı alınması gereken tedbirler noktasında hassasiyetlerini ve teyakkuzlarını istirham ettiklerini söyledi.

Terörle mücadelenin kararlı şekilde sürdüğünü ifade eden Çataklı, bu mücadelenin nihai hedefinin, son teröristin etkisiz hale getirilmesi olduğunu vurguladı.

Çataklı, 15 Temmuz sonrası geliştirilen kapasite, terörle mücadeledeki yeni güvenlik konsepti, elde edilen saha başarıları, terörün kaynaklarını kurutma konusundaki adımlar, 551. gününde olan "Diyarbakır Anneleri"nin evlat nöbetleri gibi konuların birilerini fena halde sinirlendirdiğini ve hırçınlaştırdığını bildiklerini kaydetti.

- "Düşen her damla kanın hesabını sorma kararlılığımız aynen devam edecek"

PKK'ya yıllardır yatırım yapan ve sırtını yaslayanların, mevcut tablodan umutsuzluğa kapılmaları ve çare aramalarının normal olduğu değerlendirmesini yapan Çataklı, "Bu mücadeledeki hiç kimseyi bir adım dahi geri çekmeyeceğiz. Düşen her damla kanın hesabını sorma kararlılığımız aynen devam edecektir." dedi.

İç güvenlik operasyonları çerçevesinde, şubat ayında, terör örgütlerine yönelik kırsalda 7 bin 32, şehirlerde ise 1583 operasyon düzenlendiğini belirten Çataklı, "Bu operasyonlarda 58'i sağ, 20'si teslim olmak üzere toplam 78 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 59'u PKK/KCK, 18'i DEAŞ, biri sol terör örgütü mensubudur." diye konuştu.

Çataklı, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1027'si PKK/KCK, 1834'ü FETÖ/PDY, 247'si DEAŞ, 41'i sol terör örgütü mensubu olmak üzere 3 bin 149 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 490'ının (171'i PKK/KCK, 255'i FETÖ/PDY, 56'sı DEAŞ ve 8'i sol terör örgütü mensubu) tutuklandığını söyledi.

Terör operasyonlarında 180 sığınak, barınak, mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini ifade eden Çataklı, 34'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 88 silah, 21 mayın/el yapımı patlayıcı (EYP),43 el bombası, 375 kilogram patlayıcı madde ve 10 bin 716 muhtelif mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

- "Türkiye'nin yıllardır nasıl bir tehditle karşı karşıya kaldığının en net göstergelerinden"

Operasyonlarda ele geçen malzemeleri kamuoyuyla paylaşmakla, mücadele edilen yapıların nasıl olduğunu göstermeyi amaçladıklarını belirten Çataklı, "Terör örgütlerinden ele geçirdiğimiz bu malzemelerin miktarları, kesinlikle alelade rakamlar değildir, ciddi bir finansman ve lojistik gerektiren malzemelerdir ve Türkiye'nin yıllardır nasıl bir tehditle karşı karşıya kaldığının bize göre en net göstergelerinden birisidir. Kaldı ki, sizlerle paylaştığımız bu rakamlar, sadece İçişleri Bakanlığı bünyesinde ele geçirilen malzemelere aittir. Terörle mücadelenin bütününe bu açıdan bakarsanız, tablonun vehameti artacaktır. Dolayısıyla verilere bu açıdan bakılmasını da hakkaniyetli bir değerlendirme için elzem olarak görmekteyiz." diye konuştu.

Çataklı, 11 Ocak'ta şehit Eren Bülbül'ün anısına başlatılan "Eren Operasyonları"nın 11 ayrı bölgede devam ettiğini belirterek bu operasyonlarda, bugüne kadar 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 75 iş birlikçinin yakalandığını, 347 mağara ve sığınağın imha edildiğini, 49 silah, 32 EYP, 26 el bombası, 333 kilogram patlayıcı madde, 10 bin 318 mühimmat ve 439 kilogram esrar ele geçirildiğini söyledi.

Uyuşturucuyla mücadele operasyonlarına değinen Çataklı, "Şubat ayında 17 bin 432 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda, 23 bin 714 kişi gözaltına alındı, 1759 kişi adli makamlar tarafından tutuklandı." dedi.

Çataklı, operasyonlarda, 2 ton 638 kilogram esrar, 18 kilogram skunk, 1 ton 305 kilogram eroin, 13 kilogram kokain, 265 kilogram bonzai, 204 kilogram metamfetamin, 1 milyon 182 bin 108 ectasy, 394 bin 450 captagon, 216 bin 574 sentetik ecza ve 2 bin 829 kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı.

Uyuşturucuyla mücadelede özellikle sahadan ihbar gelmesini kolaylaştırmak amacıyla üretilen ve 259 bin 200 kez indirilen UYUMA uygulamasından 14 bin 419 ihbar geldiğini kaydeden Çataklı, vatandaşlardan uygulamayı indirmelerini ve ihbarlarını uygulama üzerinden hızlı ve gizli şekilde kendilerine iletmelerini istedi.

Kaçakçılıkla mücadeleye çalışmaları kapsamında düzenlenen 1922 operasyonda, 3 bin 8 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 49'unun tutuklandığını ifade eden Çataklı, operasyonlarda, 357 bin 248 litre kaçak akaryakıt, 134 bin 924 litre kaçak içki, 462 bin 988 paket kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi.

- Kadın cinayetleri

Çataklı, şubat ayındaki kadına karşı şiddet olaylarında 25 kadının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kadın Destek (KADES) uygulamasının bugüne kadar 1 milyon 531 bin 174 kez indirildiğini ve uygulama aracılığıyla 91 bin 665 ihbar geldiğini belirten Çataklı, şiddet mağdurlarının herhangi bir risk almadan ve ertelemeden, gerekli bildirimleri yapmalarının izleme açısından önemli olduğunu kaydetti.

Çataklı, şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre, ülke genelinde kapkaç olaylarının 172'den 156'ya, iş yeri ve kurumlardan hırsızlık olaylarının 3 bin 173'ten 3 bin 84'e, yankesicilik olaylarının ise 964'ten 687'ye gerilediğini bildirdi.

- "Salgının seyrini kontrol altında tutmaya gayret edeceğiz"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, "Kontrollü Normalleşme" döneminde Bakanlık olarak "Dinamik Denetim Modeli"ni hayata geçirdiklerini anımsatan Çataklı, "Bunu hemen her gün sürdürmek suretiyle bu 'Kontrollü Normalleşme' döneminin bir rehavete sebep olmadan, vaka sayılarını arttırmadan, aşı çalışmaları tamamlanana kadar salgının seyrini kontrol altında tutmaya gayret edeceğiz. Salgın ile mücadele kapsamında, bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 40 milyon 835 bin 313 denetim gerçekleştirildi. Ayrıca 469 bin 98 ihbar ve şikayet üzerine kontroller yapıldı." ifadelerini kullandı.

- "Bu tavrın ve davranışın kimseye bir faydası yok"

Karadeniz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun geçmişte katıldığı bir salgın denetimi sırasında kaydedilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılarak gündem oluşturulmasına değinen Çataklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu salgınla mücadele etmeye çalışırken 3,5 ay öncesine ait, başka bir koşulun, zamanın, yerin, bir olayından, üstelik başı ve sonunu makaslamak suretiyle manipülatif bir şekilde, bu mücadelenin verilmeye çalışıldığı gün, gündem oluşturulmasını doğrusu çok anlaşılabilir bulmadık. Ne bize ne ülkemize bir faydası yok bunun. Bu dönemde gerek valilerimiz gerek kaymakamlarımız, emniyetimiz, jandarmamız yasaların kendilerine verdiği görevin de ötesinde gerek sağlık teşkilatımıza destek olabilmek gerekse milletimizin sağlığını koruyabilmek için gece gündüz çalıştılar ve çalışmaya devam ediyorlar. Burada hani güzel bir söz var, engel olmasınlar, gölge etmesinler başka ihsan istemiyoruz. Bu tavrın ve davranışın kimseye bir faydası yok. Hele ülkemizin, dünyanın içinde bulunduğu dönemde daha dikkatli, duyarlı ve hassas olunması gerektiğini de özellikle tekraren ifade etmiş olayım."

Çataklı, siber suçlarla mücadele alanında, 10 bin 29 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldığını, paylaşımlarında suç unsuru tespit edilen 4 bin 344 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını ve gözaltına alınan 354 kişiden 23'ünün tutuklandığını söyledi.

Siberay projesi kapsamında, bilgilendirme çalışmalarına devam ettiklerini belirten Çataklı, vatandaşların, dolandırıcılık faaliyetlerine karşı bilgi edinebilmeleri için Siberay projesinden istifade edebileceklerini hatırlattı.

Çataklı, düzensiz göçle mücadelede, 723'ü denizlerde olmak üzere 7 bin 505 düzensiz göçmen ile 345 organizatörün yakalandığını söyledi.

Suriyelilerden 428 bin 481'inin ülkesine geri döndüğünü belirten Çataklı, ülkede kayıt altına alınan Suriyeli sayısının ise 3 milyon 659 bin 444 olduğunu bildirdi.

Ülkede meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası sayısının, şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21 azalarak 10 bin 925'ten 8 bin 665'e gerilediğini belirten Çataklı, hayatını kaybeden kişi sayısının ise yüzde 21 azalarak 139'dan 110'a düştüğünü ifade etti.

Çataklı, şubat ayında meydana gelen trafik kazası sonucu olay yerinde hayatını kaybeden yaya sayısının da 18 olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.