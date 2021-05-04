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İçişleri Bakanlığı tam kapanma dönemine ilişkin merak edilen yeni soruları yanıtladı

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma dönemiyle ilgili "Sıkça Sorulan Sorular" bölümüne yeni sorular ile cevaplarını ekledi.

İçişleri Bakanlığı tam kapanma dönemine ilişkin merak edilen yeni soruları yanıtladı
AA

Buna göre, tam kapanma dönemi boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında optisyenlik (gözlükçüler) müesseselerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilecek.

Göz hekimlerince düzenlenen reçetelerin geçerlilik süresinin 10 gün olması ve tam kapanma süresi içerisinde gözlükleri zarar gören vatandaşların mağduriyet yaşamaması için valilikler/kaymakamlıklar tarafından her ilçede bir nöbetçi optisyenlik müessesesinin açık olması sağlanacak.

Nöbetçi optisyenlik müessesesinin çalışanları, valilik/kaymakamlık nöbet listesiyle birlikte "çalışma izni görev belgesi" formunu manuel düzenlemek ve denetim faaliyetleri sırasında kolluk kuvvetlerine ibraz etmek, ikametle iş yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacak.

- İkamet-iş yeri güzergah kısıtlaması

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan ve yaptıkları işin doğası gereğince gün içerisinde birden fazla yerde bulunmaları gereken elektrik ve doğalgaz tamir/bakım ekipleri ile veteriner gibi kişilerin, günlük iş planlarını göstermeleri halinde kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerde bu durumlar da göz önünde bulundurulacak.

- Çiftçilerin e-Başvuru sistemi üzerinden "Çalışma İzni Görev Belgesi" almalarına gerek yok

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tam kapanma döneminde tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla "Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların" sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları kararlaştırıldı.

Bu doğrultuda tarımsal üretim faaliyetlerinde bulunduğunu il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden alınan "Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi" veya Ziraat Odalarınca verilen ve verildiği yılın tasdikini taşıyan "Çiftçi Belgesini" ibraz ederek ortaya koyan çiftçilerin ayrıca e-Başvuru sistemi üzerinden "Çalışma İzni Görev Belgesi" almalarına gerek kalmayacak.

Çiftçilerin, il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınan "Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi" veya ziraat odalarınca verilen ve verildiği yılın tasdikini taşıyan "Çiftçi Belgesini" ibraz etmeleri, tarımsal üretim faaliyetlerinde kapsamında olmaları ve tarımsal üretimi gerçekleştirdiği bölge ile ikameti arasındaki güzergah ve zaman dilimiyle sınırlı kalmaları kaydıyla, kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerde başka bir belge sunmaları istenmeyecek.

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