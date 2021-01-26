İçişleri Bakanlığından kayak merkezlerindeki otellerde uygulanacak Kovid-19 tedbirleriyle ilgili genelge

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Bakanlığın "kayak otelleri" ile ilgili genelgesinde, Güvenli Turizm Sertifikası ve otel ile konaklama tesislerine girişte HES kodu sorgulama zorunluluğu getirildiği, bu tesislerde sadece konaklama yapan müşterilere yönelik hizmet verilebildiği, otel konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00'den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) izin verilmemesi hususları düzenlendiği hatırlatıldı.

Genelgede, salgınla mücadeleye yönelik olarak konaklama tesislerine için getirilen bu düzenlemelere rağmen son günlerde özellikle kayak otellerinde fiziki mesafe kurallarına aykırı şekilde kalabalıkların oluşmasına neden olacak organizasyonların ve etkinliklerin (müzikli eğlenceler vb.) düzenlendiği, otel müşterilerinin kontrolsüz şekilde bir araya geldiği, bu etkinliklerde başta maske kullanımı olmak üzere belirlenen kural ve esaslara aykırı hareket edilerek toplum sağlığının ciddi anlamda tehlikeye atıldığının görüldüğü ifade edildi.

Genelgede ayrıca, kayak otellerinin de konaklama tesislerine getirilen kısıtlama tedbirlerine tabi olduklarına dikkat çekilerek, alınan kararlar şu şekilde sıralandı:

"İçişleri Bakanlığının ilgili genelgeleri ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde konaklama tesisleri için belirlenen tüm kural ve esasların kayak otellerinde de eksiksiz uygulanması sağlanacak.

Yiyecek-içecek servisi başta olmak üzere konaklama tesisinin herhangi bir yerinde ya da belirli zaman aralıklarında müşterilerin topluca bir araya gelmelerini engelleyecek her türlü tedbir alınacak. Bu doğrultuda parti, eğlence vb. etkinliklerin düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Konaklama tesisleri için getirilen 'açık alanlar dahil restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00'den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesi' kuralı, kayak otelleri için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin tamamını kapsayacak şekilde uygulanacak.

Telesiyej, teleski gibi mekanik hatların iniş ve biniş noktalarında olası yığılmaları engellemek için fiziki mesafe kurallarına uygun bekleme alanı düzenlenip, kayak odalarında fiziki mesafe planına uygun kapasite belirlenecek, çakışmaları önlemek amacıyla kayak odası kullanım periyodları düzenlenecek.

Emanet dolaplarının sosyal mesafe kuralına uygun kullanımı sağlanacak. Konakladığı sürece aynı dolabın aynı misafir tarafından kullanımı sağlanacak. Her misafirin kiralama süresi sona erdikten sonra yeni misafirin kullanımı için emanet dolapları, kayak takımları, baton, kayak ayakkabıları, board ve ayakkabıların temizlik, bakım ve hijyeni sağlanarak kullanıma hazır hale getirilecek.

Kayak otelleri ve tesislerinde Kovid-19 tedbirlerine uyulması hususu, valilik ve kaymakamlıklarca il ve ilçe salgın denetim ekipleri ve kolluk görevlileri marifetiyle düzenli olarak denetlenecek.

Vali ve kaymakamlarca belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek."

Genelgede, belirlenen esaslara aykırı davrandığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyette bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesisleri hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile Turizmi Teşvik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edileceği, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacağı da belirtildi.