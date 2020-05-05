İçişleri Bakanlığının 7 ilin giriş ve çıkış kısıtlamasını kaldırması - MERSİN

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre Mersin'in de aralarında bulunduğu 7 kentin giriş ve çıkış kısıtlamasının kaldırılmasıyla Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda araç geçiş hareketliliği yaşandı. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bir süredir sessizliğe bürünen Mersin Gişeleri sınırındaki otoyolda önceki günlere oranla araç yoğunluğunun arttığı görüntülendi.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
YORUMLAR