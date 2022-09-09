Bakanlık açıkladı: Çok sayıda silah ve bomba ele geçirildi 0:00 / 0:00

DHA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Eren Abluka-17' Operasyonları kapsamında, dün Şırnak İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından nokta istihbaratına dayalı olarak, Silopi ilçesi Bostancı köyü Güven mezrasında operasyon yapıldı. Operasyonda toprağa gömülü 14 kalaşnikof piyade tüfeği ve 5 el bombası ele geçirildi. Terörle mücadele operasyonlarının, bölge halkının da desteğiyle inançlı ve kararlı sürdürüldüğü belirtildi.