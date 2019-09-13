İçli Köfte Nasıl Yapılır?

İçli köfte doğunun en gözde yemeklerinden birisidir. Ancak oldukça uğraştırıcı olması ve biraz beceri istemesi sürekli yapılmasının önüne geçmektedir. Ama lezzet açısından oldukça yüksek olan içli köfteyi denemek gereklidir.

İçli Köfte Tarifi Malzemeleri:

400 g yağsız çiğ köftelik kıyma

3 su bardağı ince bulgur

2 adet orta boy kuru soğan

1 adet küçük boy haşlanmış patates

1 adet yumurta sarısı

2 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı irmik 1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

İçli Köfte İç Malzemeleri:

350 gram orta yağlı kıyma,

4 adet kuru soğan,

1,5 çay kaşığı ufalanmış ceviz,

3 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

3 su bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı tereyağı

İçli Köfte Tarifi Hazırlanışı: