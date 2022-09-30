Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, içme suyu borusunun tamiri sırasında göçük altında kalan bir işçi ağır yaralandı.

AA'da yer alan habere göre, içme suyu borusunun tamiri için yapılan kazı çalışması sırasında henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.