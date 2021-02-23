DHA

Eskişehir 7'nci İcra Dairesi Müdürlüğü'nün emanet kasa ve banka hesaplarından toplam 3 milyon 800 bin TL'yi zimmetine geçirdiği iddia edilen İcra Müdür Yardımcısı E.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

DHA'nın haberine göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, zimmet iddialarının ardından ortadan kaybolan E.K. için yakalama kararı çıkarırken, müdürlüğün tüm hesapları da incelemeye alındı.

Bilirkişi incelemesinde E.K.'nın şu ana kadar 3 milyon 800 bin TL'yi zimmetine geçirdiği anlaşılırken, incelemenin devam ettiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.