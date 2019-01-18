Kimse onu ikna edemedi

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2011 yılında Türkiye'nin en güzel büyük beden mankeni seçilen Gözde Bahadır (42), 2003 yılında pilot B.Ö.A. (48) ile evlendi.
DHA'nın haberine göre, 2010 yılında boşanan çiftin 2008 yılında doğan çocukları B.B.A.'nın velayeti anneye verilirken, mahkeme, çocuğun haftanın 2 günü babası tarafından alınmasına karar verdi. Haftanın 2 günü çocuğunu eski eşinin evinden alan B.Ö.A., bu sırada İ.G.A. ile evlendi.
2014 yılına kadar yasal olarak çocuğunu almaya devam eden baba, çocuğunu uçuşu olduğu günlerde ikinci evliliğini yaptığı eşine bıraktırdı. Ancak 2014 yılının Eylül ayında üvey anneden oğlunu teslim alan Gözde Bahadır, çocuğun yüzündeki fondöteni fark etti. Fondöteni silmesinin ardından da yüzünde morluklar olduğunu gördü.
'ÜVEY ANNE DARP ETTİ' İDDİASI
Gözde Bahadır, babası Şemsettin Bahadır (72) ile birlikte polise başvurdu. Gözde Bahadır hastaneden 'sol göz üstünde ve sağ göz üzerinde çürükler var. Sol kulak kısmında ve karın bölgesinde çürükler var' şeklinde darp raporu alarak, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Gözde Bahadır'ın iddiasına göre mahkeme, üvey anne İ.G.S.'ye küçük çocuğu darbettiği gerekçesiyle 3 bin 740 TL para cezası verdi. Yine Gözde Bahadır'ın iddiasına göre eski eşi bu olayın ardından bir daha çocuğunu arayıp, sormadı.
31 Aralık 2018 günü ise mahkemeden, 'çocuğun babası tarafından alınıp, Cumartesi günü teslim edilmesi' yönünde alınan karar tebliğ edildi.
AVUKAT, İCRA MEMURU VE POLİSLE GELEREK ÇOCUĞU ALMAK İSTEDİ
Dün de baba B.Ö.A.'nın avukatı, icra memuru, 2 psikolog ve polisler ile Gözde Bahadır'ın Darıca Bayramoğlu Mahallesi'ndeki evine geldi. Avukat, mahkeme kararı olduğunu ve çocuğu almadan gitmeyeceklerini söyledi. Eve girerek çocukla görüşen 2 psikolog ise avukat ve icra memuruna 'çocuğun ısrarla babasını görmek istemediğini ve gitmeyeceğini söylediğini' aktardı.
Buna rağmen avukat ve icra memuru mahkeme kararı olduğunu, kararı uygulayacaklarını ifade etti. Gözde Bahadır duruma "Çocuğumu bu şekilde ağlatarak götüremezsiniz. Böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Tutuklayacaksanız, beni tutuklayın, bakın memur beyler de burada, çocuğumu vermiyorum" diyerek tepki gösterdi.
"SENİN KARIN BENİ DÖVDÜ"
Anne Bahadır'ın oğlunun, üvey annesi tarafından darp edilmesinin ardından babasına gitmek istemediğini söylemesi üzerine babanın avukatı, 'çocuğun görüşmek istemediğini babasına söylemesi gerektiğini' bildirdi. Gözde Bahadır eski eşini telefonla arayarak, oğlunu babasıyla görüştürdü. Telefonda babasına ısrarla gelmek istemediğini söyleyen B.B.A., "Senin karın beni dövdü. Sen gel buraya, ben gelmek istemiyorum. Sen baba olsaydın beni bir kez olsun arardın. Kaç yıldır bir kez dahi aramadın, hiçbir doğum günümde küçücük de olsa bir hediye dahi göndermedin. Ben seninle gelmek istemiyorum" dedi.
Baba B.Ö.A. ise oğluna, üvey annenin kendisini dövmediğini, takla atarken koltuktan düştüğünü öne sürdü. Baba, "Seni, dövüldüğüne inandırdılar. Ben oraya gelemiyorum. Senin deden, teyzelerin kolumuzu, telefonumuzu kırdılar. Biz saldırıya uğradık, oraya gelemem" dedi.
PENCEREYE ÇIKIP, KENDİSİNİ ATACAĞINI SÖYLEDİ
Avukat ve anne arasındaki tartışma kapı önünde yaklaşık 2 saat sürerken, küçük çocuk, dubleks evlerinin üst katındaki pencereye çıkarak, "Gitmek istemiyorum. Ne yapayım kendimi mi atayım, intihar mı edeyim? Gitmek istemiyorum" diye bağırdı. Dedesi ve annesi tarafından sakinleştirilmek istenilen çocuğu, teyzesi pencereden uzaklaştırmayı başardı.
ÇOCUĞU ALAMADAN OLAY YERİNDEN AYRILDILAR
Avukatın ikinci kez babasıyla görüştürdüğü çocuk, bir iki saatliğine yemek ve sinemaya gitme teklifini de kabul etmedi.
11 yaşındaki çocuğa babasının da sürekli ağladığını, yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu anlatarak, cep telefonu numarasını bir kağıda yazıp veren avukat, icra memuru ve polisler ile birlikte evden ayrıldı.
Gözde Bahadır, baba ile çocuk arasında ilişki tesisini düzenleyen karara Anadolu Adliyesi'nde itiraz ettiklerini, 6 Şubat günü pedagog ve psikologlar ile yapılacak görüşmenin ardından yeni bir karar alınacağını ifade etti.
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