İcradan satılan evine girmesini engelleyen güvenliği vurdu

DHA

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde icradan satılan evine girmek isteyen Ahmet Ş., kendisini engellemek isteyen sitenin güvenlik görevlisi Yusuf Karademir ile tartıştı.

Tartışma sırasında Ahmet Ş., yanında getirdiği silahla Karademir'e ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Yusuf Karademir olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan güvenlik görevlisinin, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırgan Ahmet Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mahalle esnafı Arif Sade, "Silah sesini duydum. Kapının önüne çıkıp baktım. Daha sonra polisler geldi. Güvenliğin vurulduğunu duydum. Sanırım adamın elinde silah vardı. Polisler 'Sakin ol. Biz sana yardımcı olacağız' diyorlardı" dedi.