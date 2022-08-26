Kabine toplatısının gündeminde yer alan, dar gelirliye icra ve haciz gibi konular içeren destek paketinin ayrıtıları netlişiyor. Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçların devlet tarafından üstlenileceği belirtilirken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati destek paketi hakkında açıklamalarda bulundu. Peki İcralık borçlar siliniyor mu, af mı geldi? 2022 İcralık borçlar için devlet desteği nasıl ve nereden alınır? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...