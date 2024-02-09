İçsel yolculuk: Seçtiğiniz taş sizin hakkınızda ne söylüyor olabilir?

Eğer bu taşı seçtiyseniz negatif insanların yanında olmak sizi zorluyor olabilir ve bu insanlarla zaman geçirmek sizin hassas doğanıza zarar verebileceği için sınır belirlemelisiniz. Arada bir hayır demeyi öğrenmelisiniz. Bunu yapmanız insanlara o güzel ışığı göndermeyi bırakmanız anlamına gelmiyor, sadece kendi ihtiyaçlarınızın farkına varıp kendinizi de önemseniz gerektiğini gösteriyor. Yani, almak da vermek kadar önemli bu yüzden dengeyi kurmalısınız.