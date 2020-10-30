İDDEF, Burkina Faso'da Mevlid-i Şerif programı düzenledi

Bu dağın zirvesine çıkan dua ediyor!

AA

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen medrese ve mescitlerdeki hoca, talebe ve Müslüman halkın katıldığı programda, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve naatlarla anıldı.

Programda, Türkiye'nin dünyanın her yerindeki Müslümanlara sahip çıktığı ve kardeşlik bağlarının çok güçlü olduğu vurgusu yapıldı.

Programda Türkçe konuşan İDDEF Burkina Faso Temsilcisi Ali Ganemi, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürlere tepki gösterdi.

Ganemi, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ işgaline de tepki göstererek, Azerbaycan'ı desteklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarih yazdığını belirten Ganemi, "Kaderin üstünde bir kader vardır diyen, göklerden gelen karara inanan, dünyanın 5'ten büyük olduğunu savunan dava adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk halkı ile yeniden tarih yazmasına tanık olmaktan çok mutluyuz. Allah Türk halkı ve devletine üstünlük kılsın." ifadelerini kullandı.