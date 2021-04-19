İDDEF, Gine'de her gün 2 bin 500 kişiye iftar veriyor

AA

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ramazan yardımları "İyilik Seninle" sloganıyla Batı Afrika ülkesi Gine'de devam ediyor.

Hayırseverlerin destekleriyle başkent Konakri'deki Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi çevresindeki ve Rotema Dispanser bölgesindeki engellilere ve her gün bir köye olmak üzere günde 2 bin 500 kişiye mobil iftar araçlarıyla sıcak yemek ulaştırılıyor.

Öte yandan 2. Abdülhamid Han Camisi'nde Gineli iki vatandaş Müslüman oldu.

İDDEF'in yardım çalışmalarına katkıda bulunmak isteyen hayırseverler, iftar, zekat, kumanya ve fitre bağışında bulunabiliyor.