Dev ikramiye 25 Milyon TL! Kime çıktı?

AA

İDDEF'ten yapılan açıklamada, dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilen eğitim ve insani yardım çalışmalarıyla birlikte çevre hassasiyeti taşıyan projelere de imza atıldığı bu kapsamda hayata geçirilen Afrika Fidan Projesi'nin devam ettiği belirtildi.

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da geçen yıl Mahmud Ustaosmanoğlu Yetimhanesi ile Ahıskalı Ali Haydar Efendi Medresesinde "Annelerimiz Hatıra Fidanlığı" ismiyle dikilen mango, muz ve limon fidanları meyve verecek hale gelerek bölgeyi yeşile bürüdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDEF Burkina Faso Temsilcisi Ali Ghaname, "bir fidan, bin orman" anlayışıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında uygulamaya aldıkları projenin sürdürülebilir hale geldiğini belirterek, bir yandan Afrika'nın diğer yandan ise insanların umutlarının yeşerdiğini söyledi.

Devam eden proje kapsamında Afrika'da fidan diktirmek isteyen hayırseverler, "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla ya da "0212 621 0065" numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak kampanyaya destekte bulunabiliyor.