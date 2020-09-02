İDDEF'ten, Lübnan'da 1000 aileye gıda ve hijyen paketi desteği

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Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İDDEF, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama sonrası insani yardım faaliyetlerine destek olmak, zor durumdaki Lübnanlıların yaralarını sarmak ve acil ihtiyaçlarını gidermek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda ilk etapta 1000 aileye gıda ve hijyen paketi dağıtıldı. Hayırseverler, Lübnan'daki felaketten olumsuz etkilenenler için 100 TL gıda paketi, 50 TL hijyen paketi yardımında bulunarak destek olabilecek.

Hayırseverler gıda ve hijyen paketi bağışı için "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden veya "0212 621 00 65" numaralı telefon numarasından bilgi alabiliyor.