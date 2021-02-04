İDDEF'ten Lübnan'daki Suriyeliler için acil yardım çağrısı

AA

İDDEF'ten yapılan açıklamada, Suriye'de 2011'de çıkan iç savaştan kaçarak Lübnan'ın doğusundaki Arsal şehrine sığınan yaklaşık 60 bin Suriyeli aile içler acısı halde hayatta kalmaya çalışırken, etkili olan çetin kış şartları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ülkedeki ekonomik krizin yaşamı felç ettiği belirtildi.

35 bin nüfuslu 1400 rakımlı dağlık Arsal'daki 150 kampta kurulan 6 bin 500 çadırda soğuk kış aylarını geçirmeye çalışan Suriyelilerin, yağmur ve kara dayanmayan çadırlarda yaşadığına dikkati çekilen açıklamada, özellikle çocuklar, hastalar ve yaşlıların hayatlarını tehdit eden çok sert koşullara karşı mücadele ettiği vurgulandı.

Açıklamada, kampların olduğu bölgede bulunan İDDEF'in saha inceleme ekibinin şu gözlemlerine de yer verildi:

"Yoğun kar yağışı, su baskını ve ciddi yoksulluğun yaşandığı kamplarda çaresizce yardım bekleniyor. Kamp sakinleri en temel ihtiyaçlardan yoksun. Arsal'daki çadırlarda insanlık dramı yaşanıyor. 10 binlerce Suriyeli aileye gıda, battaniye, yatak ve yakacaktan oluşan kış yardımına ihtiyaç duyuyor. Yokluk ve yoksulluğa Lübnan'daki Kovid-19 hastalığı ve ekonomik kriz de eklenince sığınmacı kardeşlerimiz hayatlarını idame ettiremiyor. Kış, her yıl mültecilere musallat olan, naylon ve kartondan yapılmış çadırlarını yok eden, onları dört bir yandan hapseden bir hayalet gibi etkili oluyor. Bu kasvetli havada kendilerini yaşamın temel ihtiyaçlarından, ısıtmadan, yiyecekten ve hatta ilaçlara erişimden uzak buluyorlar."

Birkaç yıl önce bölgede insanların soğuktan donarak öldükleri hatırlatılan açıklamada, pandemi veya soğuktan kaynaklı bir insanlık dramının tekrarlanmaması için bölgeye acil yardım çalışması yapılması gerektiği belirtildi.