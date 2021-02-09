İDDEF'ten Lübnan'daki Suriyelilere gıda yardımı

AA

İDDEF'ten yapılan açıklamada, Lübnan'ın Arsal şehrindeki derme çatma naylon çadırlarda şiddetli kar yağışı ve yağmur ile oluşan dondurucu soğuk, Kovid-19 hastalığı ve ekonomik krizden etkilenen, barınma ve güvenli gıdaya ulaşmakta zorluk çeken savaş mağduru Suriyeliler için acil yardım kampanyası başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, El Muhacirin ve Al Rahma kamplarında kalan 200 savaş mağduru aileye, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan ve içerisinde yağ, pirinç, mercimek, nohut gibi bakliyat ürünleri ile çeşitli temel yaşam malzemelerinin yer aldığı gıda paketlerinin dağıtıldığı aktarıldı.

Yardımların devam edeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle yurtlarını terk ederek Lübnan'a sığınan ve Arsal bölgesinde ev yapan savaş mağduru 60 bin aile Lübnan'ın betonarme evleri yıkması ve yeni ev yapılmasına izin vermemesi nedeniyle hayatlarını çadırlarda sürdürüyor. Arsal, 1400 rakımlı dağlık bir bölge olduğu için kış ayları çok sert geçiyor. Yoğun kar yağışı altında yıkılan çadırlar ve eriyen kar nedeniyle oluşan su çadırları basıyor. Arsal'daki 150 kampta kurulan 6 bin 500 çadırda insanlık dramı yaşanıyor. Lübnan'daki ağır ekonomik kriz nedeniyle gıdaya ulaşamayan, Kovid-19'un olumsuz etkileri ve yoksulluk içinde hayatlarını idame ettirmeye çalışan binlerce kardeşimiz gıda, battaniye, yatak ve yakacaktan oluşan kış yardımına ihtiyaç duyuyor."

Hayırseverler acil kış yardım bağışı için "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden bilgi alarak destekte bulunabiliyor.