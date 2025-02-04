ABD Başkanı Donald Trump, ilk döneminde olduğu gibi ikinci döneminde de ABD'yi BM İnsan Hakları Konseyinden çekmeye hazırlanıyor. ABD'nin ayrıca Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından da (UNRWA) çekilmesi bekleniyor.

Politico ve Axios'un Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı habere göre Donald Trump, 4 Şubat Salı (Bugün) ilgili kararnameyi imzalayarak ABD'yi oluşumdan da çekmiş olacak.

Trump aynı gün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek.

Donald Trump daha önce de ABD'yi BM İnsan Hakları Konseyinden çekmiş, karar Joe Biden ve ekibi yönetimi devraldıktan sonra iptal edilmişti.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir