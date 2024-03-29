İddia: ABD, İsrail'e bomba ve savaş uçağı verilmesini onayladı

ABD merkezli Washington Post gazetesi, ABD'nin Gazze'nin Refah bölgesinde İsrail'in gerçekleştirmesi beklenen bir kara harekatına ilişkin endişelerini açıkça dile getirmesine rağmen son günlerde Netanyahu yönetimine milyarlarca dolar değerinde bomba ve savaş uçağı transferine onay verdiğini öne sürdü.

Gazetenin konuyla ilgili Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre yeni silah paketleri arasında 1800'den fazla 2 tonluk MK84 bombası ve 500 adet yarım tonluk MK82 bombası bulunuyor.

ABD, uzun süredir müttefiki olan İsrail'e yıllık 3,8 milyar dolar askeri yardım yapıyor. ABD'nin İsrail'e özellikle hava savunma sistemleri ve mühimmat yardımı yaptığı bilinirken, bazı Demokratlar Biden yönetiminin İsrail'e verdiği kararlı desteği eleştiriyor ve bunun İsrail'e cezasızlık hissi verdiğini söylüyor.