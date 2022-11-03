İddia: Obama NBA'den takım satın alabilir

Robert Sarver tarafından satışa çıkarılan Phoenix Suns’ı almak isteyenlerin arasında sıkı bir NBA takipçisi olan Barack Obama'nın da olduğu iddia ediliyor.

Arizona ekibinin sahibi Sarver; ırkçılık, kadın çalışanlara yönelik cinsiyetçi ve uygunsuz davranışlar nedeniyle NBA yönetimi tarafından uzaklaştırma ve para cezası almıştı.

Sarver’ın takımı satacağını açıklamasının ardından Amazon’un kurucusu Jeff Bazos’un takımı satın alabileceğine dair haberler çıkmıştı. Şimdi ise yeni bir iddia ile takımı Barack Obama'nın alacağı konuşuluyor.

Obama Phoenix'te halka açık bir etkinlik düzenledi ve konu hakkında konuştu.

"Benimle ve Phoenix Suns hakkında çok fazla dedikodu çıktı. Piyasada olduğumu bilmiyordum ve bu arada Michelle de bilmiyordu" diye başladı. "Şunu söyleyeceğim - Suns oldukça iyi görünüyor, bunu kabul etmeliyim'' ifadelerini kullandı.