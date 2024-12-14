İddia: Rusya Suriye'deki üslerini terk etmiyor

İddia: Rusya Suriye'de bulunan hava ve deniz üslerini terk etmiyor
Suriyeli kaynaklardan edinilen bilgiye göre Rusya, Suriye'de bulunan Tartus ve Hmeymim üslerindeki askerlerini geri çekse de üsleri tamamıyla terk etmiyor. Geçtiğimiz haftalarda da benzer bir iddia yabancı basın tarafından dile getirilmiş ve HTŞ ile Rusya'nın üsler konusunda masaya oturduğu iddia edilmişti.
Baas Rejiminin devrilmesinin ardından rejimin en büyük destekçilerinden olan Rusya'nın Suriye'de bulunan üslerinin ne olacağı merak konusu oldu. Hmeymim hava üssü ile Tartus Deniz üssü Rusya'nın Orta Doğu'daki önemli operasyon merkezleri olarak önem kazanıyor.
Reuters'ın Suriyeli yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre Rusya, Suriye'de bulunan askerlerini geri çekse de üslerini terk etmiyor. Rusya'nın üsler konusunda yeni yönetimle iletişimde olduğu bildirildi.
Geçtiğimiz hafta ise Bloomberg, Rus Ordu Yetkililerinin HTŞ ile masaya oturduğunu ve üsler konusunda anlaşmaya varmak üzere olduğunu aktarmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikhail Bogdanov ise "Üsler nerede bulunuyorsa orada kalmaya devam edecek. Bu konuda herhangi bir değişiklik yok." diyerek Rusya'nın üsleri kullanmaya devam edeceğini belirtmişti.