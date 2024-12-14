Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İddia: Rusya Suriye'deki üslerini terk etmiyor | Dış Haberler

        İddia: Rusya Suriye'de bulunan hava ve deniz üslerini terk etmiyor

        Suriyeli kaynaklardan edinilen bilgiye göre Rusya, Suriye'de bulunan Tartus ve Hmeymim üslerindeki askerlerini geri çekse de üsleri tamamıyla terk etmiyor. Geçtiğimiz haftalarda da benzer bir iddia yabancı basın tarafından dile getirilmiş ve HTŞ ile Rusya'nın üsler konusunda masaya oturduğu iddia edilmişti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 18:00 Güncelleme: 14.12.2024 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        İddia: Rusya Suriye'deki üslerini terk etmiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Baas Rejiminin devrilmesinin ardından rejimin en büyük destekçilerinden olan Rusya'nın Suriye'de bulunan üslerinin ne olacağı merak konusu oldu. Hmeymim hava üssü ile Tartus Deniz üssü Rusya'nın Orta Doğu'daki önemli operasyon merkezleri olarak önem kazanıyor.

        Reuters'ın Suriyeli yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre Rusya, Suriye'de bulunan askerlerini geri çekse de üslerini terk etmiyor. Rusya'nın üsler konusunda yeni yönetimle iletişimde olduğu bildirildi.

        Rusya, Suriye'de anlaşmaya yakın
        Rusya, Suriye'de anlaşmaya yakın Haberi Görüntüle

        Geçtiğimiz hafta ise Bloomberg, Rus Ordu Yetkililerinin HTŞ ile masaya oturduğunu ve üsler konusunda anlaşmaya varmak üzere olduğunu aktarmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikhail Bogdanov ise "Üsler nerede bulunuyorsa orada kalmaya devam edecek. Bu konuda herhangi bir değişiklik yok." diyerek Rusya'nın üsleri kullanmaya devam edeceğini belirtmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Reyhanlı saldırısı sorumlusu yakalandı
        Reyhanlı saldırısı sorumlusu yakalandı
        Kavgayı ayırmak isteyen dede vuruldu! 4 tutuklama
        Kavgayı ayırmak isteyen dede vuruldu! 4 tutuklama
        Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı
        Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı
        "Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti"
        "Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti"
        Beşiktaş'ta gözler Adana'ya çevrildi
        Beşiktaş'ta gözler Adana'ya çevrildi
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Beş soruda imar hakkı aktarımı
        Beş soruda imar hakkı aktarımı
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Yüksek eforlu spor yapanlar dikkat! Kalp krizleri arttı
        Yüksek eforlu spor yapanlar dikkat! Kalp krizleri arttı
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı