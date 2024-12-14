İddia: Rusya Suriye'deki üslerini terk etmiyor

Baas Rejiminin devrilmesinin ardından rejimin en büyük destekçilerinden olan Rusya'nın Suriye'de bulunan üslerinin ne olacağı merak konusu oldu. Hmeymim hava üssü ile Tartus Deniz üssü Rusya'nın Orta Doğu'daki önemli operasyon merkezleri olarak önem kazanıyor.

Reuters'ın Suriyeli yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre Rusya, Suriye'de bulunan askerlerini geri çekse de üslerini terk etmiyor. Rusya'nın üsler konusunda yeni yönetimle iletişimde olduğu bildirildi.