İddia: Tunus'ta vekiller "istifaya zorlanıyor" 0:00 / 0:00

AA

Tunus Meclisi Medya ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maher el-Mezyub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tunuslu parlamenterlere hükümet yetkilileri tarafından şantaj yapıldığına ilişkin Cenevre'deki Parlamentolararası Birlik İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığına şikayette bulunduğunu” söyledi.

Maaşlarını alamayan parlamenterlerin kamudaki eski görevlerine dönme talebinin devlet yetkililerince "fırsata dönüştürülmeye çalışıldığını" savunan Mezyub, "Kamudaki eski görevlerine dönmek isteyen milletvekillerinden kanuna ve Anayasa'ya aykırı olarak istifa etmeleri isteniyor. Milletvekili maaşı alamadığı için eski görevlerine dönmek isteyen parlamenterlere bu şekilde şantaj yapılıyor." ifadelerini kullandı.

"Şantaja ve baskılara" boyun eğmeyeceklerini söyleyen Mezyub, "Tunus Meclisinin yasa dışı şekilde boşaltılmaya çalışılması karşısında mücadeleye devam edeceğiz. Tunus'un demokrasi deneyimini korumak ve sağlam temellere taşımak için çaba göstereceğiz." dedi.

CUMHURBAŞKANI KARARIYLA VEKİLLERİN MAAŞ ÖDEMESİ DURDURULDU

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da aldığı kararlar kapsamında Meclisin çalışmalarını dondurmuş, başbakanı da azletmişti. Said'in 22 Eylül'de yayımladığı ve yetkilerini genişlettiği yeni kararnamelerle milletvekillerinin maaş ödemeleri de durdurulmuştu.

Said'in atadığı yeni Başbakan Necla Buden'in oluşturduğu kabine 11 Ekim'de yemin ederek göreve başlamış ancak Meclis çalışmalarına başlamamıştı.

Tunus Meclisi 30 Ekim'de bir açıklama yayımlayarak Cumhurbaşkanı Said'in aldığı "olağanüstü" kararların ardından milletvekili maaşlarının ödenmemesinin Anayasa ihlali olduğunu bildirmişti. Açıklamada, maaşların ödenmemesinden dolayı vekillerin ve danışmanların hayat şartlarının zorlaştığı ifade edilmişti.