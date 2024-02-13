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        Haberler Magazin İddialara cevap verdi

        İddialara cevap verdi

        6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 şehrimiz yıkıma uğradığı depremden sonra İstanbul'u terk edip İzmir Urla'ya yerleştiği iddia edilen Zeynep Bastık, İstanbul'u terk ettiği iddialarına cevap verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 11:36 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:46
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        'Eyvah', 'Uslanmıyor Bu' ve 'Gül Beyaz Gül' gibi şarkıları seslendiren şarkıcı Zeynep bastık, menajer Tolga Akış'la 2021'de nikâh masasına oturmuştu. Evliliği yürütemeyen ünlü çift, Temmuz 2022'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. 30 yaşındaki şarkıcı yeni hayatıyla ilgili yaptığı açıklamyla gündeme gelmişti. 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen ve 11 ilimizde ağır yıkımlara neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra taşınma kararı alan Bastık, Urla'da lüks bir eve yatırım yapmış ve kendisine mütevazi bir hayat kurduğunu söylemişti.

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        "KLOSTROFOBİ GİRDİM"

        "İstanbul'u çok seviyordun neden uzaklaştın?" sorusuna ünlü şarkıcı Zeynep Bastık , "Ben İstanbul'u Hâlâ çok seviyorum. Ama depremden sonra bana bir anksiyete geldi. Apartmanların ve kalabalığın içinde kalmakla ilgili Klostrofobiye girdim. O yüzden de taşındım. Urla'yı çok seviyorum. Çok güzel bir hayat kurdum kendime." cevabını verdi.

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        "YOĞUN BİR DEPREM KORKUSU YAŞADIM"

        Sosyal medya hesabı üzerinden sevenlerinin sorularını yanıtlayan Zeynep Bastık,"İzmir'de yaşamaya başladığın doğru mu?" sorusuna şu yanıtı verdi: Doğru değil. İstanbul'dayım çoğunlukla. Tüm boşluklarda Urla'ya kaçmaya çalışıyorum ama. Yoğun bir deprem korkusu yaşadığım için daha çok tetiklenip kaçmaya çalışıyorum artık.

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        sosyal medya hesabından 40 milyon TL'ye satın aldığı lüks evinden paylaşımlar yapmıştı. Evinin bir odasını stüdyo yapan Zeynep Bastık evini anlatırken "Tatlı, mütevazi, minimal bir hayat yaşıyorum" demişti.

        Fotoğraflar: İHA, DHA, Depo

        #Zeynep Bastık

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