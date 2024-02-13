İddialara cevap verdi

'Eyvah', 'Uslanmıyor Bu' ve 'Gül Beyaz Gül' gibi şarkıları seslendiren şarkıcı Zeynep bastık, menajer Tolga Akış'la 2021'de nikâh masasına oturmuştu. Evliliği yürütemeyen ünlü çift, Temmuz 2022'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. 30 yaşındaki şarkıcı yeni hayatıyla ilgili yaptığı açıklamyla gündeme gelmişti. 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen ve 11 ilimizde ağır yıkımlara neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra taşınma kararı alan Bastık, Urla'da lüks bir eve yatırım yapmış ve kendisine mütevazi bir hayat kurduğunu söylemişti.