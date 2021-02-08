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İDDMİB'den 7 gün 24 saat kesintisiz ihracat platformu sağlayan proje

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB),firmalara 7 gün 24 saat kesintisiz ihracat platformu sağlayan "Trade365" projesini hayata geçirdi

İDDMİB'den 7 gün 24 saat kesintisiz ihracat platformu sağlayan proje
AA

İDDMİB'den yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) İsmail Gülle'nin katılımıyla gerçekleştirilen tanıtımda projenin detayları aktarıldı.

Birlik üyesi firmalar, turkishaluminium365.com, turkishcasting365.com, turkishcopper365.com, turkishhardware365.com, turkishhorecaequipment365.com ve turkishkitchenware365.com adresleri üzerinden yılın 365 günü dünyaya canlı olarak entegre olacak ve yeni nesil ihracat sistemindeki yerini alacak.

İDDMİB, projedeki uzun vadeli misyonunu sanal heyetleri ve sanal fuarları Trade365 vasıtasıyla desteklemek ve üyelerin sürdürülebilir bir şekilde çevrim içi ikili görüşmelerini gerçekleştirmeye devam etmelerini sağlamak olarak belirledi.

Açıklamada projenin tanıtımındaki konuşmasına yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, tanıtımını yaptıkları projenin, ihracat ailesinin son bir yılda ortaya koyduğu dijitalleşme ve yüksek teknoloji adına gerçekleştirdiği sayısız projelerden biri olduğunu, hatta en kıymetlileri arasında yer aldığını belirtti.

Pandeminin de etkisiyle 2020'nin ilk 6 ayında dünyada elektronik ticaretin yüzde 30'un üzerinde arttığını aktaran Gülle, "Ülkemizde ise bu artış tam yüzde 64 seviyesinde. İhracatçılarımız da bu dönüşüme hızla uyum sağlayarak yeni girişimler başlattı. Bu kapsamda İDDMİB'in tasarlamış olduğu Trade365 sanal ticaret platformunun bu anlamda öncü bir adım olduğuna inanıyoruz. Trade365 sektörel sanal ticaret platformunun sektöre çok büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"151 TÜRK FİRMASI VE 450 YABANCI FİRMANIN KATILIMIYLA 1.400'DEN FAZLA İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki de Birlik olarak geçen yıl 15 ülkede 151 Türk firması ve 450 yabancı firmanın katılımıyla 1.400'den fazla ikili görüşme gerçekleştirdiklerini aktararak, "Sanal heyetlerimiz üye firmalarımızdan oldukça yüksek talep gördü. Firmalarımız yerel firmalarla iletişim kurarak pazarı tanıdılar ve bilgi edindiler. Devletin sağlamış olduğu destekler ile fiziki ticaretin yapılamadığı bu dönemde sanal ticareti sürdürebilmemiz için gerçekleştirdiğimiz bu heyetlerin üyelerimizi memnun ettiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Üyelerinden aldıkları geri bildirimler doğrultusunda yapılan bu sanal faaliyetlerin somut ticari ilişkilere dönüştüğünü belirten Öztiryaki, şunları kaydetti:

"Bu durum bizlere fiziki ve geleneksel pazarlama yöntemleri dışında da satış yapmanın ve müşteri portföyünü artırmanın mümkün olabildiğini gösterdi. Trade365 projemiz ile amacımız, hem halihazırda dijital dönüşümünü tamamlamış üyelerimize tanıtım desteği sunmak hem de henüz bu dönüşümü gerçekleştirememiş üyelerimize görünürlük imkanı sunmak. Üyelerimiz, bu portallara firma ve ürün bilgilerini girerek görünürlük kazanabilecek, reklam, tanıtım ve heyet çalışmaları tek elden yapılabilecek.

Hazırladığımız bu web siteleri, Türk ihracatçısına ulaşmak isteyen yabancı satın almacılar için de ürünleri ve firmaları kompakt bir şekilde inceleyebilecekleri canlı bir platform görevi görecek. Satın almacılar, platformumuza kaydolarak üyelerimiz ile iletişime geçebilecek, pratik bir şekilde online görüşmeleri oluşturabilecek. Ayrıca, 2021 faaliyet planlarımız içerisinde yer alan TRADE365 Design Studio, İDDMİB üyelerinin doğru teknolojileri kullanmaları için altyapı ve danışmanlık hizmeti veren bir platform olarak devreye sokulacak. Programın en kritik bölümlerinden biri de dijital platformda ve 2021'de gerçekleştirilmesi planlanan uluslararası fuarlarda yapılacak tanıtım çalışmaları olacak. Şimdiye kadar yapılan geleneksel pazarlama faaliyetlerinin etkisini ve verimliliğini artırmak üzere dijital kanallarda hedef coğrafyalardaki potansiyel alıcılara, web portalları performans bazlı reklam kampanyaları ile tanıtılacak. Fuarlar gibi fiziki etkinliklerde ise yapay zeka algoritmalı doğru hedef kitleyi fiziki olarak tespit edip mobil telefonları üzerinden yakalayıp mesajlar ileten teknolojiler gibi yöntemler kullanılacak."

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