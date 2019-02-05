İdil Bursa birinci oldu

Çev Sanat'ın 'Genç Yetenekler' projesi kapsamında eğitimine devam eden 14 yaşındaki çellist İdil Bursa Prag'da düzenlenen 13'üncü Jan Vychytil Uluslararası çello yarışmasında zirveye çıktı. Bursa, Çek Cumhuriyeti, Çin, İtalya, Almanya, Polonya ve Ukrayna gibi ülkelerden gelen sanatçıların arasından sıyrılarak 7 kategoride 116 çellistin katıldığı yarışmada büyük başarı göstererek 1'inci oldu.

İdil Bursa Kimdir?

Cihat Aşkın, Fazıl Say, İbrahim Yazıcı ve Bülent Evcil'in Sanat Kurulu'nu oluşturduğu ÇEV Sanat'ın Genç Yetenekler projesindeki 42 üstün yetenekli sanatçıdan biri olan İdil Bursa, sanat eğitimine 2010'da Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde başladı. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Bilkent Senfoni Orkestrası ve Fazıl Say Nazım Oratoryosunda yer aldı. 11th Antonio Janigro Cello Competition 1'incilik ödülü ve İş Sanat Parlayan Yıldızlar Serisi Meriç Soylu 1'incilik ödülüne layık görüldü. Jens Peter Maintz, Jean Guihen - Queyras, Alexander Rudin, Christoph Henkel, Julian Steckel, Istvan Vardai, Lazslo Fenyö, Çağ Erçağ, İndira Rahmatulla, Joel Marosive Ozan Tunca gibi önemli sanatçılar ile çalışmalar yaptı. İdil Bursa, Bilkent Üniversitesi, Müzik Hazırlık Lisesi'nde tam burslu olarak eğitimine devam ediyor.