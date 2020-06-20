İdlib'de 3 bin 174 aileyi evsiz bırakan sel felaketinin ardından acil insani yardım çağrısı

AA

Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib'de şiddetli yağış nedeniyle dün bazı kamplarda sel meydana gelmiş ve sulara kapılan 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Suriye Müdahale Koordinatörlüğü, İdlib'de sel felaketinden etkilenen kamplarda yürüttüğü hasar tespit çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesaplarından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Esed rejimi ve destekçilerinin yerinden ettiği sivillerin sığındığı 54 kamp sular altında kalırken, yağışlara tedbirsiz yakalanan ailelerden 3 bin 174'ü barındıkları çadırların selden zarar görmesi nedeniyle evsiz kaldı.

- Yardım çağrısı

Müdahale Koordinatörlüğü, selden zarar gören kamplarda yaşayan ailelerin acil ihtiyaçlarının giderilmesi için yardım kuruluşlarına çağrıda bulundu.

Yerinden edilmiş ailelerin sığındıkları bölgelerde yılda ortalama 4 kez benzer felaketlerin meydana geldiği kaydedilirken, kamplarda bir an önce kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinin onarılması ve önleyici tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Suriye Müdahale Koordinatörlüğü, ülkenin kuzeyinde göç rakamlarına ve yerinden edilmiş ailelere yönelik çalışmalarıyla biliniyor.

