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Beşar Esed rejimine bağlı güçlerin havadan ve karadan düzenlenen saldırılarla hedef aldığı Han Şeyhun ilçesinde yaşayan sivillere, 10 araçla insani yardım malzemesi gönderildi.
Han Şeyhun’daki 500 aileye İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından içerisinde kuru bakliyat, sıvı yağ, kahvaltılık ürünler ve konserve gibi temel yaşam malzemelerinin bulunduğu gıda kolilerinin yanı sıra hijyen kiti, soba, temiz içme suyu ve sağlık malzemesi yardımında bulunuldu.
İHH Suriye Çalışmaları Saha Görevlisi Yusuf İslam Yeşil, yaptığı açıklamada, bombardımana maruz kalan Han Şeyhun ilçesindeki ailelere yardım ulaştırmak amacıyla bölgeye gittiklerini söyledi. Han Şeyhun’dan göç eden ailelere yönelikte yardım çalışması başlattıklarını ifade eden Yeşil, "Han Şeyhun ilçesi haftalardır yoğun bombardımana maruz kalıyor. Buradaki 500 aileye insani yardım malzemesi ulaştırmak için bölgeye geldik.İlçeden göç eden aileler
de var. Onlara da ulaşarak acil ihtiyaçlarını gidermek üzere yardım çalışması başlattık." dedi.
YARDIM DAĞITIRKEN BOMBARDIMAN YAPILDI
İHH ekiplerinin Han Şeyhun’da dağıtım yaptığı sırada bombardımanın devam ettiği ve ilçedeki çeşitli noktalardan duman yükseldiği görüldü.
Ailelerin bombardımandan zarar görmemesi için yardım dağıtımlarını ilçe içerisindeki kısmen daha güvenli bir alanda yapan İHH ekipleri, dağıtımın tamamlanmasından sonra sivillerin sığınaklara ulaşımını sağladı.
Suriye’nin İdlib iline bağlı Han Şeyhun ilçesine daha önce 4 Nisan 2017 tarihinde Beşar Esed rejimine bağlı güçler tarafından kimyasal saldırı düzenlendi. Kimyasal saldırı 100’ü aşkın sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu. İlçe, Suriye’deki iç savaşın başlamasının ardından en fazla saldırıya uğrayan bölgeler arasında yer alıyor.
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