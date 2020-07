İdlib'de gönüllü kuaförler bayram öncesi çocukları sevindirdi

AA

Kuaförler, ateşkesin sağladığı kısmi güven ortamında çocukları, Kurban Bayramı'na hazırlamak için erkek çocuklarını tıraş ederek, kız çocuklarının saçlarını örerek yüzlerini güldürdü.Dıya kampındaki çocukların saçını ören Kuaför Meryem El Kaddur AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç savaşın sürdüğü ülkedeki çocuklara bu durumu bir süreliğine de olsa unutturmayı istediklerini söyledi.İnsanların ekonomik durumunun çok kötü olduğunu belirten Kaddur, "Biz de ekip olarak buradaki insanlara az da olsa katkıda bulunduk. Her bayram kız ve erkek çocukların saçlarını düzeltiyoruz. Yardımseverlerin katkılarıyla çocuklara hediye dağıtıyoruz." diye konuştu.Berber Nizar el Yahya da, bayramın yaklaşmasıyla çocukları sevindirmek istediklerini, günlük 20 kız çocuğunun saçını yaptıklarını, 30 erkek çocuğunun saçını tıraş ettiklerini ifade etti.Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılardan kaçarak Has kampına sığınan Muhammed Kemal de, "Bayramlarda ben ve arkadaşlarım, kuaför salonuna gelip ücretsiz tıraş oluyoruz." ifadelerini kullandıKampta yaşayan çocuklardan Nagam Amir de, saçını yaptırdığı için çok mutlu olduğunu belirtti.- İdlib'deki durumTürkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.Rejim güçlerinin Eylül 2018'de yığınağına hız vermesi üzerine Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.Rejim ve destekçileri bu çerçevede İdlib'in önemli ilçelerinin yanı sıra güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi ele geçirdi.Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir mutabakat sağladı. Ateşkes 6 Mart'ta yürürlüğe girdi.Rejim ve destekçilerinin zaman zaman ihlallerine rağmen, ateşkese büyük ölçüde uyuluyor.