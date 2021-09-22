İdlib'de kamplardaki çocuklar, sıcak yuva özlemlerini 75 metrelik mesajla aktardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

İdlib'de kamplardaki çocuklar, sıcak yuva özlemlerini 75 metrelik mesajla aktardı

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin aileleriyle birlikte yerlerinden ettiği çocuklar, ev özlemlerini hazırladıkları 75 metrelik mesajla dünyaya göstermek istiyor.

İdlib'de kamplardaki çocuklar, sıcak yuva özlemlerini 75 metrelik mesajla aktardı
AA

11. yılındaki Suriye iç savaşında Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle milyonlarca çocuk evlerinden, okullarından ve arkadaşlarından uzaklaşmak zorunda kaldı. Bu çocukların bir kısmı ülkelerini terk ederken bir kısmı da nispeten güvenli olan çadır kamplara sığındı.

Suriyeli Şafak Derneğinin organize ettiği etkinlikle, uzun yıllardır İdlib'deki çadırlarda yaşayan 300 çocuk , Esed rejiminin saldırılarını, uzak kaldıkları evlerini, arkadaşlarını ve sıcak bir yuva özlemini 75 metre kağıda çizdi.

Esed rejiminin saldırıları sonrası İdlib'in doğu kırsalından göç ederek Ezrak çadır kampına yerleşen İylef Şeyh Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejimin saldırıyla zorla yerinden edildikleri evlerine, barış ve güven içinde geri dönme özlemlerini bütün dünyaya göstermek istediklerini söyledi.

Büyüyünce gazeteci olmak istediğini belirten 12 yaşındaki Şeyh Yusuf, "Dünyaya Suriye'de insanların nasıl olduğunu, neler yaşadıklarını göstereceğim." dedi.

Etkinliğe katılanlardan 13 yaşındaki Muntehe Muhammed de Esed rejim saldırıları nedeniyle zorla yerinden edildiklerini ve en kısa zamanda evlerine dönmek istediklerini söyledi.

İki aydır etkinliğe hazırlık yaptıklarını belirten Muhammed, "Uzun rulo kağıda mesaj yazarak ve resim çizerek dünyaya sesimizi duyurmak istiyoruz." dedi.

- İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi. Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta 2020'de Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumnurbaşkanı Erdoğan, New York'ta çeşitli ülke liderleriyle görüştü
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta liderlerle görüştü
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim sesimiz ve gücümüz olmuştur - Haberler
DÜNYA "Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim sesimiz ve gücümüz ...
Son dakika: Rusya'da 6 mürettebat bulunan uçak radardan kayboldu
DÜNYA Rusya'da 6 mürettebat bulunan uçak radardan kayboldu
SON DAKİKA: ABD için çalışan Afganların tahliye bekleyişi sürüyor
DÜNYA ABD için çalışan Afganların bekleyişi sürüyor
"SIFIR NOKTASI" Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli paylaşım! - Haberler
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli paylaşım!
SON DAKİKA: BM Genel Kurulu'nda koronavirüs vakası: Brezilya Sağlık Bakanı virüse yakalandı
DÜNYA BM Genel Kurulu'nda koronavirüs vakası!
SON DAKİKA: Nagehan Alçı'nın Afganistan eski Devlet Başkanı Karzai ile röportajı dünya basınında
DÜNYA Nagehan Alçı'nın Karzai röportajı dünya basınında
Paris İklim Anlaşması nedir? 5 soruda Paris İklim Anlaşması hakkında bilinmesi gerekenler
DÜNYA Sorularla Paris İklim Anlaşması
SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail ve Filistin için iki devletli çözüm vurgusu
DÜNYA Biden'dan Filistin açıklaması
SON DAKİKA: Japonya'da Kovid-19'a karşı OHAL ay sonu kaldırılacak - Haberler
DÜNYA Japonya'da OHAL'i kaldırma kararı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.