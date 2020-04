İdlib'de ramazan ateşkes ortamında başlıyor

AA

İç savaşın 9 yılı aşkın süredir devam ettiği Suriye'nin en sıcak bölgesi İdlib ilindeki kamplarda yaşayan siviller, ateşkes sayesinde güvende olsalar da Suriye lirasının (SL) dolar karşısında değer kaybetmesiyle kendini hissettiren hayat pahalılığının pençesinde evlerinden uzakta bir ramazana daha giriyor.Hama'da Esed rejiminin saldırılarından kaçarak 9 yıldır el Kerame kampında yaşayan Ahmed el İsa, bu ramazan her şeyin aşırı pahalı olduğunu, bu nedenle yeterince hazırlık yapamadıklarını ifade etti.İsa, "Ramazan ayı geliyor. Bu ramazan diğer ramazanlardan farklı. Her şey pahalı. İmkanım yok, hayat çok zor. Her şey çok pahalı." dedi.Bölgede yaşayanların alım gücü çok düşük olduğu için alışveriş yapamadıklarına işaret eden İsa, şunları söyledi:"Herkes çile çekiyor. Biz de buradan insani yardım kuruluşlarına çağrıda bulunuyoruz. Bu ramazan da desteklerini talep ediyoruz. Hayat pahalığı geçen seneye göre çok arttı. Çok fark var. Örneğin domates geçen yıl 200 SL idi (1,25 TL),bu yıl 600 SL (7,5 TL),et geçen yıl 3 bin 500 SL'den (36 TL) satılıyordu, bu yıl 9 bin (51 TL) oldu. Fiyat pahalılığının sebebi doların değer kazanması."İsa, insanların ateşkes sayesinde evlerine dönmeye başladığını belirterek, "Cebel Zaviye, Eriha bölgesine dönüyorlar. Benim de umudum var. İnşallah köyüm güvenli olursa hepimiz gideriz. İnşallah bir esenlik olur. Herkes evine gider. STK'lere çağrıda bulunuyoruz. Bize yardım eli uzansın. Gördüğün gibi çarşı kalabalık değil, yarın oruç tutacağız. Fiyatlar pahalı insanlarda para yok. Allah yardımcıları olsun. Çok çile çektik." şeklinde konuştu.- "Sebze, et, her şey çok pahalı"Ramazanı kampta karşılayacaklardan Ahmed el Abdullah da 7 yıldır evinden uzakta kamplarda ramazanı geçirdiğini söyledi.Abdullah, hayatın kamplarda da çok pahalı olduğunun altını çizerek, "Ramazan gelecek. Buradaki insanların alışveriş yapma imkanı yok. Sebze, et, her şey çok pahalı. Allah yardım etsin." dedi.Oluşan güven ortamıyla kamptakilerin yavaş yavaş evlerine döndüğünü aktaran Abdullah, "İnsanlar güven içinde evlerine dönüyor. Durumlar yavaş yavaş düzeliyor. Onlar için çok mutluyum tüm kalbimle. Köyümden rejim güçleri çekilirse ben de evime giderim orada. Dükkanımı açarım, işimi yaparım, evimde otururum." ifadelerini kullandı.- İdlib'de durumTürkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağına hız vermesi üzerine, Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.Rejim ve destekçileri bu çerçevede İdlib'in önemli ilçelerinin yanı sıra güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi ele geçirdi. Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi.Ocak 2019'dan itibaren yaklaşık 2 milyon sivil göç etti.Türkiye ve Rusya, 12 Ocak 2020'de ateşkesin başlaması için mutabık kaldı ancak Esed rejimi ve müttefikleri, ateşkesi hiçe sayarak İdlib'deki saldırılarını sürdürdü.Bunun üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir mutabakat sağladı. Son ateşkes 6 Mart 2020 saat 00.01'den itibaren yürürlüğe girdi. Rejim güçlerinin zaman zaman ihlallerine rağmen, ateşkese büyük ölçüde riayet ediliyor.