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Suriye'de Esad rejimine bağlı güçlerin Rusya ve İran desteğiyle İdlib'e yönelik başlattığı operasyonun ardından bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in verdiği bilgilere göre, Serakib'de 6 gün önce rejim güçleri tarafından kontrol altına alınan bölgeye yönelik Özgür Suriye Ordusu tarafından bir operasyon başlatıldı.

Bölgede sert çatışmaların yaşandığı belirtilirken, operasyonun amacının Serakib'e giden bir koridor yaratmak olduğu ve bölgede kuşatma altında kalan TSK noktasını rahatlatmak olduğu ifade ediliyor.

Çatışmaların daha çok Neyreb ve Dadih bölgesinde yoğunlaştığı belirtiliyor. Bu bölgelerin M5 karayoluyla bağlantısının bulunmasının stratejik önemini artırdığı belirtiliyor.

Serakib'in yanı sıra Taftanaz hattında da çatışmalar olduğu bildirildi.

Son 48 saat içerisinde Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde bulunan Özgür Suriye Ordusu'na bağlı unsurların da İdlib'e kaydırıldığı ifade edildi.

YARALI BİNBAŞI SEDYEDEN KALKIP CEPHEYE GİTMEYE ÇALIŞTI

Bölgede bulunan Çetiner Çetin'in aktardığına göre, rejim güçlerinin Taftanaz'da düzenlediği saldırının ardından yaralı askerlerin helikopter için bekledikleri bölgede duygulandıran bir olay yaşandı.

Rejim saldırısında yaralanan bir binbaşı, sedyeden kalkarak arkadaşlarının yanına cepheye dönmeye çalıştı ancak çevresindeki arkadaşları tarafından engellendi.