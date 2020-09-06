İlk defa çıktı, 3 bin yıllık!

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: İdlib bölgesinde teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

"TSK İLE ASİL MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.