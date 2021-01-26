İdlib'de zor şartlarda yaşayan siviller için acil yardım çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri
ABONE OL

İdlib'de zor şartlarda yaşayan siviller için acil yardım çağrısı

Şanlıurfa'daki Sivil Toplum Kuruluşları, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki kamplarda zor şartlarda yaşayan sivillere ulaştırılması için acil yardım çağrısında bulundu.

İdlib'de zor şartlarda yaşayan siviller için acil yardım çağrısı
AA

Suriye'nin İdlib kenti kırsalında ve çadır kentlerde yaklaşık 2 yıldır zor şartlarda yaşam mücadelesi veren sivillerin hayatı son günlerde artan soğuk hava ve kar yağışıyla birlikte daha da zorlaştı. Kışla birlikte bölgede insani dramın had safhaya ulaştığı İdlib'de insanlar, taşların, ağaçların dibinde veya çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Yaklaşık 4 milyon insanın yaşadığı bölgede, Esed rejiminin yerinden ettiği siviller, sınır hattında kurulan çadır kamplarda yağmur suları ve çamur içinde hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),Türk Kızılay, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Deniz Feneri Derneği ve Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu'nun da aralarında bulunduğu birçok kuruluş, bölgede insani yardım faaliyeti yürütüyor.

- "İnsanlar, açlık sefaletin yanında çamur ve yağışla uğraşıyor"

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib bölgesinde zulüm, vahşet, sefalet ve açlığın devam ettiğini ve bölgenin adeta küçük kıyametini yaşandığını söyledi.

İnsanların çok zor şartlarda bölgede yaşam mücadelesini verdiğini belirten Gerem, şöyle konuştu:

"Geçen yıl bu zamanlarda rejimin saldırıları nedeniyle bölgedeki insanlar yerinden yurdundan göç etmek zorunda bırakıldı. Bu insanlar bir umut ile Türkiye'nin sınır hattına doğru geldiler. Sınıra yakın bölgedeki Sarmada, Killi, Kefer Lusin ve Batebu gibi kamplarda göç eden insanlar sığındı. Bu kamplarda insanlar çadırlarda yaşamaya başladı. Geçen yıl verilen çadırların çoğu güneşten çürüdü. Yağmur yağdığı zaman adeta çamur deryasına dönüyor. Geçen hafta yağış nedeniyle bölgedeki kamplar çamur içinde kaldı. İnsanlar suyun içinde yaşamaya çalışıyor. İnsanlar, açlık sefaletin yanında çamur ve yağışla uğraşıyor. Bizler Türkiye'de bu kış yağmur yağsın diye dualara çıktık. Orada yaşayan insanlar ise yağmur veya karın yağmaması için dua ediyor. Yağmur oradaki insanların felaketi oluyor."

İdlib'de yardıma muhtaç insan sayısının çok fazla olduğunu anlatan Gerem, bölgede hayata tutunmaya çalışan siviller için Türkiye'den birçok sivil toplum kuruluşunun yardım çalışması yürüttüğünü ifade etti.

Bölgede insan kitlesinin çok büyük olduğunu ve mevcut yardımların bunları karşılamaya yetmediğini vurgulayan Gerem, şunları kaydetti:

"Bölgede yaklaşık 4 milyon insan yaşıyor. Kitle gerçekten çok büyük. Devletimiz ve bütün sivil toplum kuruluşlarımız çalışma yürütüyor. Geçen yıl kış çok çetin geçmişti, bu kış da çok çetin geçiyor. Geçen yıl 7 yaşında Eva adında bir çocuğumuz zeytin ağaçlarının dibinde ölmüştü. Geçen yıl yaklaşık 200 kişi donarak hayatını kaybetmişti. Bu yıl da donarak ölen insanlar var. Geçen gün 2 bebeğin donarak öldüğünü bilgisini aldık.

Ölümlerin artmasından korkuyoruz. Çünkü insanların ölmemesi mümkün değil. İnsanlar suyun ve çamurun içinde yaşamak zorunda. Oradaki insanların başka yere gitme şansı yok orada yaşamak zorunda. İnsanların ölmemesi için insanların donmaması için bizlerin daha da gayret göstermemiz gerekiyor. Burada bir daha çağrıda bulunuyoruz. İnsanlık ve kardeşlik hukuku için bu kış bir kez daha yardım seferberliği başlatmamız gerekiyor."

- Empati kurmamız gerekiyor

İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atilla, Suriye'de iç savaş başladığından beri Türkiye ve dünyadaki hayırseverlerin destekleriyle vakıf olarak yardımlarını sürdürdüklerini belirtti.

Kış şartlarının Türkiye'nin sınır hattında kurulan kamplarda kalan insanların hayatını daha da zorlaştırdığını ifade eden Atilla, şunları söyledi:

"Suriye'de muhacir edilen kardeşlerimiz çok zor şartlarda yaşıyor. Orda yaşayan insanların bu kış mevsiminde mağduriyetleri birkaç kat daha arttı. Bu nedenle insanlarımızdan kardeşlerimiz için yardım bekliyoruz. Yaramız ve yükümüz ağır gerçekten. Binlerce muhacir kardeşimiz derme çatma çadırlarda çamur içinde yaşıyor. Kar ve yağıştan dolayı binlerce kadın, çocuk ve yaşlı çok olumsuz etkilendi. Maalesef insanlar orda donma noktasına geldi.

Gelen bilgilerde bazı insanların soğuktan donduğu bilgisini alıyoruz. Yağış ve soğuk hava etkisi devam ediyor. Bizler birer babayız, birer kardeşi veya abiyiz. İnsanlarımızın empati kurması lazım. Bu insanların yerinde bizler de olabilirdik. Onların gıda, mama, giysi, kömür ve hijyen malzemesine ihtiyacı var."

Atilla, gıda yardımlarının yanı sıra yakın zamanda orada yaşayan insanlar için "Mazluma Çatı Ol" kampanyası da başlattıklarını anımsatarak, 3 bin lira karşılığında orada yaşayan ihtiyaç sahipleri için briketten ev yaptıklarını söyledi.

Bu evlerin sadece insanların daha güvenli bir şekilde yaşamalarını sağladığını aktaran Atilla, tüm hayırseverlere duyarlılıkları için teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ahmet Hamdi Tanpınar, vefatının 59'uncu yılında anıldı
KÜLTÜR-SANATTanpınar anıldı
Azez'de İlk Türkçe Kursları Tamamlandı
KÜLTÜR-SANATAzez'de Türkçe Kursları Tamamlandı
Kültürel ve doğal miraslarımız VIII
KÜLTÜR-SANATAnadolu'nun önemli metropolü
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan film kritiği
KÜLTÜR-SANATBaşkandan film kritiği
Godzilla ile Kong ölçü olacak
KÜLTÜR-SANATGodzilla ile Kong ölçü olacak
Kültürel ve doğal miraslarımız VII (Anadolu Selçuklu Medreseleri)
KÜLTÜR-SANATAnadolu'nun tıp ve ilim merkezleri
Ergüder Yoldaş vefatının 5'inci yılında anılıyor
KÜLTÜR-SANATErgüder Yoldaş anılıyor
Jason Statham da Türkiye'de film çeken yabancılar arasına girdi
KÜLTÜR-SANATSeyyar satıcılıktan 13 milyon dolara
'Soul' 1 haftada 1.6 milyar dakika izlendi
KÜLTÜR-SANAT1 haftada 1.6 milyar dakika izlendi
Bond, Bahtsız Bond
KÜLTÜR-SANATBond, Bahtsız Bond