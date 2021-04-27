İdlib'deki ateşkesin ardından evlerine dönen sivillerin sayısı 561 bini geçti

AA

Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart 2020'de imzalanarak bir gün sonra yürürlüğe giren Suriye'nin İdlib ilindeki ateşkesten sonra 561 bin 746 sivil evine döndü.

Suriye'de göç verilerine ilişkin çalışmalar yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güven ortamının genel olarak sürmesiyle sivillerin evlerine dönüşünün devam ettiğini söyledi.

Ateşkes sonrasında Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin askeri operasyonlarının durmasıyla sivillerin yaşadıkları bölgelere döndüğünü belirten Hallaj, "Ateşkesin yürürlüğe girdiği 6 Mart 2020 tarihinden bu yana 561 bin 746 sivil İdlib ve Halep kırsalındaki yurtlarına geri döndü." dedi.

Hallaj, evlerine dönenlerin sivil toplum kuruluşlarının yardımlarına büyük ölçüde ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

İnsanların döndükleri yerlerde patlamamış bomba kalıntılarına da dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunan Hallaj, bu bombalar yüzünden can kayıplarının ve yaralanmaların gerçekleştiğini vurguladı.

Ateşkesin sürmesi halinde daha fazla sivilin evlerine dönmesi bekleniyor.

- İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.