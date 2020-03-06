AA

Bingöl Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği (BİŞHAK) üyeleri İdlib'deki Mehmetçiğe destek için Genç Caddesi Saat Kulesi önünde bir araya geldi.Burada açıklama yapan BİŞHAK Başkanı Naim Tan, şehit askerlere vefa ve minnet duygularını ifade etmek istediklerini söyledi.Tan, "Ordumuzun, Mehmetçiğin, devletimizin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız. Bingöllüler olarak kefenimizi giyip, İdlib'e giderek Mehmetçiğe destek, vatan uğruna da şehit olmaya hazırız." dedi.Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de, ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini aktardı."Geçmişten beri, çeşitli oyunlarla, çeşitli entrikalarla üzerimize geliyorlar. Bir taraftan alçak hain FETÖ terör örgütüyle bir taraftan da 40 yıldır terör örgütü PKK ile üzerimize geliyorlar." ifadelerini kullanan Sözen, şunları kaydetti:"Şu anda Allah'a şükürler olsun dağlarımızda terör bitmiş, gece gündüz Diyarbakır, Muş, Erzurum, bütün yollarımızı, meralarımızı, tarlalarımızı, bahçelerimizi rahat bir şekilde kullanıyoruz, hayvancılık yapıyoruz. Terör bitti bu defa ülkemizi farklı şeylerle sıkıştırmaya çalışıyorlar. Zaman zaman ekonomi ile bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Onun için uyanık olalım, bir olalım, beraber olalım. Bunun siyasi partisi, siyasi görüşü olmaz. Ülkemize sahip çıkacağız."Basın açıklaması, okunan dualarla sona erdi.